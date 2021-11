Amendamente Lege certificat verde la locul de muncă. Tătaru: Termenul de depunere - 12 noiembrie

'După cum ştiţi, proiectul privind certificatul verde a fost respins în Senat, cu amendamentele care au venit. Noi îl luăm de la forma iniţială în acest moment. Deci va trebui să discutăm, conform deciziei Biroului permanent de săptămâna trecută, până pe 12 (noiembrie - n.r.) aceste amendamente. Astăzi şi mâine vom avea la nivelul Comisiei de sănătate întâlniri cu vicepreşedinţii din grupurile parlamentare, în care vom discuta amendamente. Când vom avea un consens, vom face o şedinţă a Comisiei de sănătate în care vom da un raport preliminar, care va merge în celelalte comisii', a declarat Tătaru, la Parlament.

Tătaru, răspuns cu privire la angajaţii care nu pot face vaccinul anti-COVID

Întrebat ce se va întâmpla cu angajaţii care nu pot face vaccinul anti-COVID, Nelu Tătaru a arătat că sunt mai multe amendamente, inclusiv de la PSD, care prevăd între altele ca 60 de zile testele să fie plătite de la stat sau posibilitatea eliberării unui certificat verde la 10 zile după prima doză.

'Sunt deschis la orice discuţii de amendamente cu celelalte grupuri parlamentare. În acest moment noi luăm de la zero această iniţiativă legislativă, adică de la forma iniţială. (...) Noi vom veni cu amendamentele care vor fi discutate de fiecare dintre grupurile parlamentare. (...) Noi suntem deschişi, în acest moment, la Camera Deputaţilor, să discutăm toate amendamentele, ca acest proiect să treacă', a adăugat deputatul PNL.

USR vrea urgentarea certificatului verde covid. Proiect respins de Senat

Luni, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a luat act de solicitarea grupului parlamentar al USR privind urgentarea procesului legislativ în comisii şi introducerea pe ordinea de zi a plenului, sub rezerva primirii raportului, a propunerii legislative privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, în perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unităţi publice şi private. Proiectul de lege a fost respins de Senat pe 27 octombrie, iar Camera Deputaţilor este for legislativ decizional.

"Cred că certificatul verde, în contextul european, este o prioritate şi pentru români. L-am urmărit şi eu ieri pe domnul Rafila şi la televizor, am vorbit cu dânsul la telefon, am vorbit şi cu liderul de grup, cu domnul Simonis şi am văzut amendamentele pe care le propune şi domnul Cercel pentru acest certificat verde şi cred că vom ajunge la o concluzie aşteptată şi predictibilă pentru români", a spus Marcel Ciolacu la sediul central al PSD, întrebat ce şanse sunt ca proiectul de lege privind obligativitatea certificatului COVID-19 la locul de muncă să fie adoptat săptămâna viitoare.

Sâmbătă au fost discuții la sediul partidului

Marcel Ciolacu şi alţi lideri ai PSD au avut sâmbătă discuţii, la sediul partidului, cu privire la viitorul program de guvernare pe care îl pregătesc social-democraţii.



Tot Marcel Ciolacu a menţionat că până în acest moment nu s-au pus în discuţie nume ale unor persoane care ar putea să fie propuse pentru funcţii de miniştri.



Întrebat dacă Mihai Tudose sau Sorin Grindeanu ar putea face parte din viitorul guvern, Ciolacu a spus: "Este foarte posibil. Nu este o decizie luată, dar sunt nişte oameni cu expertiză, şi Mihai Tudose şi Sorin Grindeanu".

Ciolacu: Sunt ferm convins că atât eu, cât și colegul meu Florin Cîțu vom fi sub un asediu

Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, a făcut declarații la evenimentul „Topul Național al firmelor private din România”:

„Guvernele din ultimii doi ani au promis multe, dar au oferit atât de puțin. Sunt ferm convins că, din acest moment, atât eu, cât și colegul meu Florin Cîțu, vom fi sub un asediu al unor oameni care au alte priorități.

Eu vreau să vă asigur de buna mea credință și, după discuția de ieri, de buna credință și a domnului Florin Cîțu. Îmi asum acest proiect, sper să reușim să-l realizăm“, a precizat Marcel Ciolacu, președintele PSD.