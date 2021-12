X Factor sezon 10. Marele câștigător din finala 2021, ales astăzi

Jurații Delia, Loredana, Ștefan Bănică și Florin Ristei au votat, selectat și eliminat o mulțime de concurenți de-a lungul sezonului 10 X Factor. În Finala X Factor 2021, care are loc pe data de 23 decembrie merg doar 4 concurenți / grup din fiecare categorie. Delia are categoria grupurilor, Ștefan Bănică are categoria băieților de sub 24 de ani, Florin Ristei are categoria fetelor de sub 24 de ani, iar Loredana are categoria mixtă.

„Asta vreau să văd în X Factor!”

Bryana Holingher și Super 4 au dat startul unei seri memorabile în Marea Finală X Factor. Momentul lor „divin" a fost apreciat de jurați: „Strălucitor!" Loredana: „N-ai fost fetița aia timidă".

„Este un moment de finală!”

Nick Casciaro și Dinu Iancu Sălăjanu au surprins în Marea Finală. Interpretarea lor „clasică" a unui cântec în limba română a uimit jurații: „Un moment ca de Oscaruri!" Andrei Calancea a încântat și el pe scenă. Ștefan Bănică: „Toate aplauzele mele!"

„Una dintre cele mai bune voci!”

Andrei Duțu și Lora au oferit un duet senzațional în Marea Finală X Factor. Momentul pe care juriul nu îl va uita prea curând: „M-am bucurat să vă văd împreună!" Ștefan Bănică: „A fost un moment de 10!"

„Un moment de finală!”

Jomajii și Zanni au zguduit scena X Factor în Marea Finală, informează Antena 1.ro. Show-ul care i-a dat pe spate pe jurați: „Un spectacol!" Bănică: „S-a cântat bine de tot!"

„S-a simțit emoția, mai presus de orice!”

Bryana Holingher și Florin Ristei au „cântat ca doi prieteni". Momentul „sensibil" care a adus lacrimi în ochi: „Avem prilejul să vedem atât talent!" Ștefan Bănică: „Bryana din nou m-a surprins!"

„Am uitat că sunt la X Factor!”

Duet de neuitat între Andrei Duțu și Ștefan Bănică, care a amintit de „Crăciunul acasă", informează sursa citată. Interpretarea emoționantă a răsunat în toată sala: „A fost concert, concert!" Delia: „A fost foarte frumos!"

