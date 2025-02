Victor Ponta a identificat suveranistul care e „de 100 de ori mai credibil și mai rațional“ decât Călin Georgescu / video

VEZI ȘI - EXCLUSIV Victor Ponta, în direct, la DCNews: ”Am venit nervos, cu întârziere!”. Pune tunurile pe Nicușor Dan: Dacă este trimis la Donald Trump, nu-l pun nici în holul de la baie

Călin Georgescu se află sub control judiciar, în urma acuzațiilor de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată, comunicarea de informații false, fals în declarații în formă continuată, iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe și iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizaţii.

În acest context, candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale stă sub semnul întrebării, Curtea Constituțională a României putând dispune eliminarea sa din cursa pentru Palatul Cotroceni la fel cum s-a întâmplat anul trecut în cazul Dianei Iovanovici-Șoșoacă.

Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Victor Ponta a identificat suveranistul care e „de 100 de ori mai credibil și mai rațional“ decât Călin Georgescu

Călin Georgescu s-a identificat în ultimele luni drept candidat suveranist și a reușit să capitalizeze majoritatea simpatiei din acest bazin electoral, însă potrivit lui Victor Ponta există un candidat potențial la alegerile prezidențiale, care e „de 100 de ori mai credibil și mai rațional“ decât Georgescu.

Victor Ponta a făcut remarca într-un interviu la DC News, la emisiunea Ce Se Întâmplă, alături de analistul politic Bogdan Chirieac și de jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

„A fost ieri la o dezbatere la care era și președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop. Vorbea despre patriotism și despre țară de 100 de ori mai bine decât Călin Georgescu și era de 100 de ori mai rațional și mai credibil în ceea ce spunea (n.r. decât Călin Georgescu)“, a precizat, la DC News, Victor Ponta.

