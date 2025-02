Cine l-a propulsat pe Călin Georgescu în politica românească. Bogdan Chirieac: ”Doamne, Dumnezeule. De unde toată această nebunie?”

Ieri, autoritățile române au desfășurat o amplă operațiune de percheziții și audieri vizându-i pe Horațiu Potra și Călin Georgescu, fost candidat independent la prezidențialele din 2024. În dimineața aceleași zile, procurorii și polițiștii au efectuat 47 de percheziții în județele Sibiu, Mureș, Timiș, Ilfov și Cluj, vizând 27 de persoane fizice și 4 sedii aparținând unor persoane juridice. Acțiunea a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, având ca scop investigarea unor infracțiuni precum constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, instigare publică și fals în declarații privind sursele de finanțare a campaniei electorale, potrivit Defense România.

În cadrul acestei operațiuni, Horațiu Potra, cunoscut drept "mercenarul" lui Călin Georgescu, a fost vizat de percheziții la domiciliul său, unde autoritățile au descoperit sume semnificative de bani, inclusiv peste un milion de euro, ascunse într-un seif îngropat în podea. De asemenea, au fost găsite arme și documente relevante pentru anchetă. Potra este suspectat de legături cu organizații paramilitare și de implicare în activități ilegale, inclusiv evaziune fiscală și spălare de bani, conform Știri Diaspora.

În paralel, Călin Georgescu a fost oprit în trafic de poliție și dus la Parchetul General pentru audieri. Echipa sa de comunicare a reacționat prompt, acuzând autoritățile de "abuzuri odioase" și de încercarea de a bloca o nouă candidatură a sa la prezidențiale. Această acțiune a avut loc în contextul în care Georgescu urma să depună, chiar ieri, o nouă candidatură la funcția de președinte al României.

Operațiunea a stârnit reacții diverse în rândul politicienilor suveraniști și susținătorilor celor implicați. Parlamentarii AUR și susținătorii lui Georgescu s-au adunat în fața Parchetului General pentru a cere explicații, considerând acțiunea ca fiind un abuz al statului. Analistul Bogdan Chirieac a realizat o radiografie a momentului, explicând apariția lui Călin Georgescu în societatea românească prin prisma unei discrepanțe adânci între un stat corupt, o justiție deficitară și o populație din ce în ce mai frustrată. El a subliniat că acest context a creat un teren fertil pentru nașterea unui lider suveranist, care promite soluții radicale și o ruptură de sistemul actual.

"Apariția domnului Călin Georgescu pe scena politică din România are ca principală cauză..."

„Apariția domnului Călin Georgescu pe scena politică din România are ca principală cauză diferența uriașă între dezvoltarea societății, făcută de către popor, de către români, de către angajați, respectiv antreprenori și putreziciunea statului, alături de Justiția de neîncredere. S-a rupt din toate punctele de vedere de societate. În această diferență, s-a creat o frustrare uriașă din care s-a născut Călin Georgescu. Deci, despre ce vorbim? Este un stat cu o Justiție nefuncțională, cu instituții nefuncționale, sau, în cel mai bun caz, neperformante. Aici ne aflăm în acest moment. Noi, de 4 luni de zile, arătăm cu degetul acest candidat, însă noi avem o mare dilemă, și anume nefuncționarea Justiției. Normal ar fi ca interzicerea lui Călin Georgescu sau a oricărui candidat să fie făcută după o decizie definitivă și irevocabilă a unei instanțe de judecată, nu de către Curtea Constituțională. Vi se pare că domnul Călin Georgescu poate avea o sentință, în România, până pe 4 mai? Sunt fapte foarte grave de care este acuzat. Eu nu cred că este posibil. Știm cât durează justiția în România, știm despre ce este vorba. Deci, la ce bun toate aceste lucruri? Nu mai bine, dacă ai argumente, pentru că văd că toată clasa politică tace în privința lui Călin Georgescu, să iasă și să explice ce ar însemna venirea lui Georgescu la Cotroceni?

Trebuie să-ți pui întrebări legitime în legătură cu capacitatea de finanțare a României, a celor care ne împrumută pentru a ține economia la suprafață, cum vor fi plătite pensiile și salariile, lucruri fundamentale, da? Noi ne ducem în zone de spectacol, circ, cătușe, Călin Georgescu rănit la picior în cârje, luat de pe stradă, pus la Parchet cu toată sceneta de rigoare, se așează în fața zidului pentru a fi percheziționat, face pe el, e însoțit până la baie să facă pe el, adică Doamne Dumnezeule. De unde toată această nebunie? Era vreo problemă dacă, după ce au descoperit acele lucruri extrem de grave, ieri dimineață, astăzi sau ieri după-amiază, procurorul special, cu pensie specială, cu tot ce mai are domnia sa conform legii, îl suna și îi spunea să vină la Parchet? Îl suna și îi spunea 'Domnule Georgescu, puteți să veniți mâine la 9 la noi la Parchet'? El îi răspundea 'Domnule procuror, am terapie la genunchi, că sunt într-un picior'. 'Păi și la cât terminați mâine? Termin la 11. La 11:30 puteți să ajungeți? Putem să ajungem, domnule'. Asta era tot. Atunci, toată această poveste nu se inflama. Acolo îi se aduceau la cunoștință acuzațiile și se afla sub control judiciar. Nu știu de ce tot acest spectacol. Pentru a-l promova în sondaje, probabil. Oricum, coborâse în sondaje spre 37%, iar acum pare că se îndreaptă înapoi spre 50%”, a spus Bogdan Chirieac.

"Suntem iar anunțați că s-au găsit mitraliere, tunuri, tancuri și avioane F35 acasă la Potra. Să nu le demonteze și pe astea tot Instanța, să aflăm că erau tot de jucărie"

„Tot cu surle și trâmbițe am fost anunțați în decembrie sau ianuarie că la Horațiu Potra s-au găsit arme letale, arme de foc, pistol, săbii, nu știu ce și nu știu cum. După care s-a dovedit, după ce l-au reținut preventiv, că pistolul nu era pistol, era unul cu bile, și mai mult de atât, nu era funcțional. Ca urmare, pe scurt, după ce ni s-a spus că Horațiu Potra urma să dea o lovitură de stat în București, că venea cu mașina către Capitală să facă nenorociri, Onorata Instanță l-a eliberat fără nicio măsură preventivă. Ca urmare, domnul Horațiu Potra este la treaba lui, în Africa, omul fiind mercenar de meserie. Deci, a plecat legal din țară, eliberat de onorata Instanță. Acum, suntem iar anunțați că s-au găsit mitraliere, tunuri, tancuri și avioane F35 acasă la Potra. Stați să vedem. Să nu le demonteze și pe astea tot instanța, să aflăm că erau tot de jucărie, nu știu.

Sigur, sunt ironic aici, dar după ce a făcut onorabilul Parchet acum o lună de zile la Potra, sigur că iei totul cu mare atenție. Repet, dacă lucrurile vor fi confirmate, atunci este foarte grav. Ce făceai cu aurul, cu banii, cu mitralierele? Adică, pregăteai ceva. Trebuie dovedit și trebuie să vedem ce se întâmplă. Justiția parcă se străduiește să găsească o legătură între Horațiu Potra și Călin Georgescu. Lucrurile nu au fost, deocamdată, dovedite. Atunci, ei au luptat la piedestalul lui Călin Georgescu cu arestarea fulminantă, filmată, fotografiată, postată pe toate rețelele lumii, dând peste toată operațiunea începută bine și terminată în stilul Justiției din România, cât se poate de prost. Adică, era 'cel care dădea o lovitură de stat în România', iar ei i-au dat control judiciar. Dacă se duce în instanță, cred că-l anulează și pe acesta”, a concluzionat Bogdan Chirieac.

