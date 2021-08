Analistul politic Bogdan Chirieac a întrebat-o pe Laura Vicol dacă la 1 septembrie se schimbă sau se pot schimba președinții Camerelor.

Laura Vicol a răspuns că nu și a completat că "președintele Camerei Deputaților este ales pe perioada mandatului de parlamentar pe care-l are".

Mai mult, ea a mai spus că dacă Ludovic Orban renunță sau dacă i se retrage sprijinul politic, atunci poate fi schimbat.

"A, domnul Orban poate să renunțe. Sau dacă i se retrage sprijinul politic, atunci este schimbat!", a spus ea.

"Dacă nu eram politician, mi-aș fi luat copiii și aș fi plecat probabil pe altă planetă"

"Dacă nu eram politician, mi-aș fi luat copiii și aș fi plecat probabil pe altă planetă. Dar pentru că am intrat în politică și am făcut un jurământ să-mi slujesc țara și cred că voi face mai rău decât au făcut USR-iștii în mandatul trecut când dormeau acolo pe holuri, nespălați, cu săptămânile. Am înțeles că era o duhoare incredibilă în Parlament când intrai.

S-ar putea să aveți parte de surprize. Lucrurile astea nu au cum să rămână așa, nu au cum. Și sunt convinsă că voi fi susținută de tot partidul meu!

Când voi începe cu alte lucruri mult mai agresive și când spun agresive în niciun caz nu mă gândesc la agresivitate fizică, pentru că am 50 de kilograme, nu am pregătirea necesară, ci mă refer la lucruri legale. Toate lucrurile deja au luat-o razna în acest moment și trebuie găsită o soluție, pentru că oamenii așteaptă soluții. Oamenii sunt sătui de vorbe, de uite ce face ăla, o să ne gândim, o să facem...", a declarat Laura Vicol, în exclusivitate pentru DC NEWS.

Laura Vicol, revoltată pe poziția lui Cîțu și Iohannis față de românii din Afganistan

"Cum s-a întâmplat și cu Afganistanul. Nu poți, când vezi cucerite toate orașele de lângă Kabul în două, trei zile, tu, președinte și tu, prim-ministru, să nu te gândești cum să-ți extragi cetățenii de acolo și să stai să te gândești că sunt două soluții.

Mi se pare incredibilă poziția pe care au avut-o față de românii noștri acolo. Nu-i interesează de țară, nu-i interesează de români. Punct!", a completat ea.

