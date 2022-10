Vasile Dîncu, reacție dacă ar fi schimbat din funcție. ”Nu este nicio problemă!”

Ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, declară că nu se aşteaptă să fie schimbat din funcţie, dar pentru el acest lucru nu ar fi o tragedie, transmite Agerpres.



"Nu mă aştept să fiu schimbat, dar pentru mine nu este o tragedie. Eu ştiu că în politică suntem vremelnici şi eu ştiu că niciun mandat ministerial (...) nu este unul pentru vecie şi că atunci când partidul care te-a propus vrea să te retragă, este normal să pleci. Nu este nicio problemă asta, atâta timp cât eşti mandatat să te duci acolo îţi faci datoria", a spus Vasile Dîncu, sâmbătă, la Prima TV.



El a punctat că nu a primit niciodată reproşuri din partea premierului Nicolae Ciucă.



"Am colaborat şi colaborez foarte bine cu premierul Nicolae Ciucă. Din perspectiva politicii de apărare, este un sprijin pentru mine şi am colaborat foarte bine, aşa cum şi domnia sa a spus, rezultatele noastre la Madrid (summitul NATO de la Madrid din iunie 2022, n.r.) au fost foarte bune. Deci, nu am avut niciun fel de dezbatere critică sau vreun reproş din partea premierului", a afirmat Vasile Dîncu.



El a menţionat că are o relaţie foarte bună cu preşedintele PSD, Marcel Ciolacu.



"Chiar pot să spun că sunt prieten cu Marcel Ciolacu. Lucrăm împreună de câţiva ani deja şi avem o comunicare excelentă şi o chimie foarte bună", a adăugat Vasile Dîncu.

Dîncu: Există o probabilitate foarte mică să se declanşeze un război nuclear

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu este de părere că probabilitatea de a începe un război nuclear este foarte mică dar,chiar și așa, ministrul a precizat că este bine să fim pregătiți.

Vasile Dîncu a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic, despre faptul că Vladimir Putin ameninţă lumea cu butonul nuclear şi cât de iminent este acest pericol, potrivit G4Media.

“În primul rând, ar trebui să le spunem oamenilor că butonul nuclear este o metaforă, că nu este de fapt un buton în adevăratul sens al cuvântului, că nu există un singur om care are posibilitatea, indiferent că este Putin sau un alt dictator, care are posibilitatea singur să declanşeze un dezastru. În al doilea rând, evident că şi în discuţia de la conceptul strategic NATO de la Madrid, la punctul 28, se discută despre capacitatea CBRN, adică chimic, bacteriologic, radiologic şi nuclear, adică tot acest complex, acest pericol care ar deriva din bombele nucleare, chimice sau bacteriologice. Deci tot acest potenţial al NATO trebuie să fie unul care să fie organizat în aşa fel încât să descurajeze, adică logica întregii dezvoltări nucleare este una descurajării. Avem noi 5.000 sau 6.000 cum are Rusia de focoase nucleare, are şi NATO cam tot atâtea sau câteva peste dacă adăugăm şi Europa şi asta face ca niciunul să nu poată folosi aceste focoase nucleare, pentru că în momentul în care le-ai folosit şi începe o bătălie, înseamnă că te-ai sinucis şi nimeni nu vrea să se sinucidă. Nici civilizaţiile şi nici dictatorii. Sunt foarte puţini dictatori care au avut de-a lungul timpului chiar atâta voinţă, deşi au omorât mii de oameni sau au determinat alţi milioane de oameni să se sinucidă”, a afirmat ministrul Apărării. Citește mai multe AICI

