Dîncu: Există o probabilitate foarte mică să se declanşeze un război nuclear

Vasile Dîncu a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic, despre faptul că Vladimir Putin ameninţă lumea cu butonul nuclear şi cât de iminent este acest pericol, potrivit G4Media.

“În primul rând, ar trebui să le spunem oamenilor că butonul nuclear este o metaforă, că nu este de fapt un buton în adevăratul sens al cuvântului, că nu există un singur om care are posibilitatea, indiferent că este Putin sau un alt dictator, care are posibilitatea singur să declanşeze un dezastru. În al doilea rând, evident că şi în discuţia de la conceptul strategic NATO de la Madrid, la punctul 28, se discută despre capacitatea CBRN, adică chimic, bacteriologic, radiologic şi nuclear, adică tot acest complex, acest pericol care ar deriva din bombele nucleare, chimice sau bacteriologice. Deci tot acest potenţial al NATO trebuie să fie unul care să fie organizat în aşa fel încât să descurajeze, adică logica întregii dezvoltări nucleare este una descurajării. Avem noi 5.000 sau 6.000 cum are Rusia de focoase nucleare, are şi NATO cam tot atâtea sau câteva peste dacă adăugăm şi Europa şi asta face ca niciunul să nu poată folosi aceste focoase nucleare, pentru că în momentul în care le-ai folosit şi începe o bătălie, înseamnă că te-ai sinucis şi nimeni nu vrea să se sinucidă. Nici civilizaţiile şi nici dictatorii. Sunt foarte puţini dictatori care au avut de-a lungul timpului chiar atâta voinţă, deşi au omorât mii de oameni sau au determinat alţi milioane de oameni să se sinucidă”, a afirmat ministrul Apărării.

Ruşii abordează raţional tema ameninţării nucleare

“Toate semnele arată că şi ruşii, în toată iraţionalitatea lui Putin, abordează raţional această temă. Pentru că aţi văzut cecenul partener al lui Putin, Kadîrov, a cerut să se dea lovituri tactice, măcar nucleare în Ucraina. Şi a răspuns Peskov, purtătorul de cuvânt, deci cel mai autorizat, i-a răspuns asta nu este o problemă de emoţie, asta este o problemă raţională, este prevăzută în legile şi în strategia de apărare, în strategia militară a Rusiei şi că nu este treaba lui, de fapt, că este o treabă care înseamnă analize, cum spunea Peskov, obiective. Adică înseamnă că Rusia ar trebui să fie ameninţată de o putere nucleară, adică să răspundă unei reacţii, pentru că aşa scrie în doctrina lor militară sau să fie în imposibilitatea de a se apăra în faţa unui atac cu arme convenţionale. Adică să fie ultima lor şansă de a se apăra. Niciuna din aceste condiţii nu este în acest moment îndeplinită”, a afirmat ministrul Apărării.

”Președintele ucrainean Volodimit Zelenski a semnat un decret prin care declară oficial imposibilitatea unor discuții între Ucraina și șeful Kremlinului, Vladimir Putin. Adică lasă loc discuțiilor cu Rusia, dar a semnat un decret ca să nu negocieze nimeni. Discuții cu șeful Kremlinului, Vladimir Putin, sunt imposibile. Un decret pentru asta. E clar că tot ceea ce se întâmplă, într-un fel sau altul, nu are legătură și nu poate avea legătură cu pacea, cel puțin cât sunt Zelenski și Putin”, a spus Marius Tucă.

”Sau cât e Putin”, a completat Răzvan Dumitrescu.

”Da, pentru că este clar că nu vor să discute cu el. Ideea este că Putin, mai devreme sau mai târziu, o să fie dat jos de la putere, o să fie eliminat”, a continuat Tucă.

”Deci e pe termen lung”, a adăugat Dumitrescu.

Ruleta rusească fără cartuș în revolver

”Voiam să te întreb. A trecut prin Dumă votul de anexare, deci acum procedura e îndeplinită. S-a tot comentat că ei au în doctrina militară, că dacă le ataci teritoriul național, ei pot riposta în anumite situații cu arme nucleare”, a ridicat problema gazda emisiunii.

”Nu cred, asta spune intuiția unui om și experiența unui jurnalist, văzând tot ce s-a întâmplat până acum. Nu cred! Cred că e o amenințare, este un joc, un fel de ruletă rusească. Adică se joacă asta, dar nu s-a băgat nici măcar cartușul și încă nu știe nimeni că nu există. La modul ăsta se joacă. Rușii joacă ruleta rusească la modul ăsta, dar fără cartușul băgat pe țeavă. L-a făcut așa și nu s-a văzut când s-a scos cartușul și se joacă. Doamne ferește, nu cred că se joacă cu acel cartuș băgat în pistol, dar nu se știe, cu atitudinea, cu starea, cu tensiunea, este ca atunci când acel cartuș ar exista și se poate întâmpla orice, inclusiv folosirea armei nucleare, dar nu cred, nu cred sincer”, a explicat Tucă.

