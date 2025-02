Trumpist vs. Sorosist. Cum e Crin Antonescu?

CITEȘTE ȘI - Doar mort se retrage Crin Antonescu din cursa prezidențială! Răspuns exploziv pentru Bogdan Chirieac: Maestre...

Crin Antonescu a fost invitatul lui Răzvan Dumitrescu la emisiunea „Ce Se Întâmplă?”, unde a fost întrebat de jurnalistul Val Vâlcu, prezent în platou, din ce categorie face parte: „trumpiști sau sorosiști”.

„În niciuna! Eu sunt un vechi politician conservator, cu o evoluție de la liberalism, fără a abandona principiile fundamentale, spre conservatorismul rezonabil, de centru-dreapta. Profesez această chestiune de mai multă vreme, chiar dacă nu am fost activ în politică. Sunt ani de când spun că Partidul Național Liberal ar trebui să își contureze și exprime această identitate, dar nu am niciun fel de motiv să mă declar trumpist după ce a câștigat Donald Trump.

Eu nu am avut un atașament, din multe motive personale și politice, față de administrațiile americane democratice, dar nici trumpist nu pot să mă declar, pentru că, după părerea mea, a fi trumpist în România este o contradicție de termeni, e ceva caraghios.

Trump nu poate fi decât în SUA, trumpiștii nu pot fi decât în SUA și, dacă anumite idei ale unor politicieni se întâlnesc cu ideile lui Donald Trump și ale republicanilor, asta e foarte bine, dar să fim trumpiști e caraghios“, a spus Crin Antonescu.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Candidatul coaliției nu se identifică nici cu soroșismul

Crin Antonescu a venit cu argumente și în defavoarea ideii că ar fi un reprezentant al „curentului Soros” din țara noastră. El a vorbit despre revoluția culturală inițiată și întreținută de stânga, care acum a cunoscut o „contra-reacție” prin revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

„Globalist, nici atât! Am o reținere și la termenul de „corectitudine politică”, o chestiune care inițial a fost sănătoasă, dar care, ulterior, s-a îmbolnăvit și a dus spre lucruri chiar aberante.

Eu am vorbit mulți ani împotriva acestor lucruri. Într-un fel, chiar dacă nu m-am așteptat la apariția contra-reacției, am spus că această revoluție culturală a stângii, a neomarxismului, inclusiv prin corectitudinea politică, va genera o contra-revoluție și iată-o. E foarte puternică riposta. Cu Soros nu am avut niciodată legături.”, a conchis candidatul PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu.

