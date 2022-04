Sportivi din Rusia şi Belarus, sub protecţia anonimatului: Nu locuim într-o țară în care poți vorbi liber și fără consecințe

Patru jucători de tenis din Rusia şi din Belarus au vorbit, sub protecţia anonimatului, despre războiul din Ucraina, dar şi despre sancţiunile impuse sportivilor din aceste ţări.

”Să jucăm sub drapel neutru în circuitul ATP sau WTA este o măsură corectă în opinia mea pentru că jucăm pentru noi. Sunt complet împotriva războiului și nu-l susțin. Cred că se desfășoară un adevărat război acolo și mă simt incredibil de trist pentru toți oamenii care trebuie să treacă prin aceste vremuri teribile. Simt o oarecare presiune din partea celorlalți jucători, dar nu e vina mea pentru ce se întâmplă. Nu am votat și nu am avut nicio opțiune politică. Sunt complet împotriva războiului. Problema este că nu putem vorbi răspicat și să ne spunem opinia. Nu locuim într-o țară în care poți vorbi liber și fără consecințe”, a spus unul dintre sportivi, citat de Digisport.

”În primul rând, nu sunt de acord ca sportivii să fie afectați de acțiunile politice ale țării lor. Jucătorii ruși, jucătorii de tenis, de fotbal, hochei... Nu ar trebui să fim afectați de ceea ce președintele nostru sau țara noastră fac în general. În al doilea rând, doar pentru că m-am născut în Rusia... Toată familia mea este din Ucraina, sunt 75% ucraineancă. Doar pentru că am pașaport rusesc, am fost sancționată.

Am bunici care trăiesc în Ucraina. Oamenii nu știu asta. În opinia mea, este vorba despre o invazie, dar nu urmăresc politica, nu urmăresc ce se întâmplă. Știu doar ce se petrece acum. Am primit multe mesaje, dar nu-mi voi spune părerea sus și tare pentru că nu am o opinie. Sunt foarte departe de politică și nu cred că e important dacă spun eu ceva”, a declarat o altă jucătoare.

"Nu pot vorbi, pentru că mi-e frică pentru familia mea"

”Faptul că m-am născut într-una dintre aceste țări (n.r.- Rusia și Belarus), nu înseamnă că susțin actualul guvern și acțiunile acestuia. M-aș fi putut naște în Ucraina sau în orice altă parte, asta nu înseamnă cu sprijin agresiunea și violența. Cred că Rusia a atacat Ucraina, a bombardat această țară pentru a-și atinge scopurile. Nu pot vorbi pentru că mi-e frică pentru familia mea. În țara mea, orice poți fi condamnat la moarte pentru declarații publice”, a dezvăluit al treilea jucător de tenis.

”Este clar vorba despre o invazie rusă în Ucraina. Doar propaganda din Rusia folosește cuvântul operațiune și este o minciună. Armata rusă ucide oameni nevinovați și neînarmați, femei însărcinate, copii și oameni în vârstă.

Armata rusă bombardează orașe ucrainene. E un război adevărat pus la cale de guvernul rus. Mă simt sub presiune pentru că orice persoană din țara mea care spune adevărul poate merge la închisoare imediat”, a punctat o altă sportivă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News