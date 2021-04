Simona Halep: Nu pot spune că sunt pregătită pentru ce urmează

„Mă simt mai bine. Luni a fost prima zi în care am jucat o oră, nu am forțat foarte mult. Nu am dureri. Dar după 3-4 zile se vede dacă totul e mai bine. Mă bucur că Darren a venit aici. Sunt zile bune de antrenament, în care voi progresa. Sunt câteva luni de când nu am jucat pe zgură.

În primul rând vreau să fiu sănătoasă și să fac meciuri bune. Dar am nevoie de jocuri oficiale. Nu pot să spun că sunt foarte pregătită pentru ce urmează, dar plăcerea de a juca pe zgură este foarte mare. Vreau să mă antrenez cât pot de bine. De la zi de zi apar probleme, m-am speriat puțin din cauza umărului pentru că nu am mai avut probleme”, a spus Simona Halep, citată de GSP.ro.

SImona Halep s-a retras din echipa de Fed Cup înainte de meciul cu Italia din cauza unei accidentări la umăr. Aceasta se află acum la Bucureşti, unde se pregăteşte înainte de startul turneelor pe zgură.