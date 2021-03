Simona Halep, mult mai liniștită după rapel: Nu am avut reacţii adverse

„Sunt mai liniştită. (...) Mă simt mai confortabil decât în august şi de aceea mă duc în Statele Unite. A fost o pauză destul de lungă, dar m-am simţit bine acasă. Am făcut antrenamente după ce mi-au trecut toate problemele fizice, iar acum abia aştept să joc câteva meciuri. Sper să joc bine", a spus Simona Halep.

Halep a spus că a făcut rapelul cu două zile mai devreme, cu acordul medicilor, şi că se simte bine.

„Nu am avut reacţii adverse, m-am bucurat că nu am avut nimic, pentru că am avut ceva emoţii înainte, dar n-am simţit nimic. Rapelul l-am făcut cu două zile mai devreme. Am întrebat dacă e vreun risc sau e greşit şi au spus că nu, că între 19 şi 21 de zile poţi face rapelul. Şi l-am făcut la 19 zile”, a explicat Simona Halep.