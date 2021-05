"Salutare! După un RMN efectuat aici, la Roma, vă pot confirma că am o mică ruptură la nivelul gambei stângi. Voi veni acasă și de luni voi începe recuperarea la piscină și la sala de forță.

Rămân pozitivă și voi face tot ce e posibil pentru a reveni cât mai rapid. Vă mulțumesc din nou, ne revedem curând!", a scris Halep, pe Twitter.

Hi guys! After an MRI here in Rome I can confirm that I have small tear high up in the left calf. I will fly home today and begin recovery in the pool and gym on Monday. I'm staying positive and will do everything I can to speed up my return. Thanks again and see you soon ???? pic.twitter.com/JWMbphI1qu