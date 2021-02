Serena Williams, în lacrimi după semifinala Australian Open. A plecat de la interviu

Pentru Serena Williams ar putea fi ultimul Australian Open, spun specialiştii. Aceştia au analizat modul în care Serena şi-a luat la revedere de la public, dar şi modul în care a reacţionat la conferinţa de presă după meci.

Serena Williams ar avea 40 de ani şi jumătate anul viitor, pe vremea Australian Open. Deocamdată rămâne cu 23 de Grand Slam-uri şi continuă cursa pentru a o ajunge pe Margaret Court, cu 24.

Întrebată dacă se va retrage după acest sezon, Serena Williams a răspuns: "Nu știu. Când o să fie la revedere, nu voi spune nimănui”. Apoi a început să plângă şi a părăsit sala.

