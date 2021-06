Serena Williams a fost dată afară de la Roland Garros

Serena Williams a fost trimisă acasă, duminică seară, de Elena Rybakina. Rusoaica născută la Moscova, dar reprezentând Kazahstan, s-a impus cu 6-3, 7-5, în turul 4 al competiţiei (optimile de finală), scrie Mediafax.

Meciul a durat o oră şi 17 minute. La conferinţa de presă de la finalul jocului, Serena a fost întrebată dacă acesta a fost ultima sa apariţie la Roland Garros.

Sportiva s-a eschivat

”Nici nu m-am gândit la asta. În acest moment, am alte lucruri în cap, dar nu asta. Nu mă gândesc nici măcar la Wimbledon. Mă întorc acasă, apoi voi analiza ce se va întâmpla la Londra”, a comentat jucătoarea stabilită la Miami - Florida.

În vârstă de 39 de ani, Serena Williams se apropie de finalul carierei. Are în palmares 23 de titluri de Mare Şlem, dintre care trei au fost câştigate la Roland Garros, 2002, 2013 şi 2015, dar continuă să alerge după recordul deţinut de Margaret Court (24 de titluri majore).

Șanse crescute la Wimbledon

Crescută pe hard-ul american, Serena Williams nu se ”împacă” deloc cu o suprafaţă lentă precum zgura, dar şansele sale ar putea creşte la Wimbledon, pe iarba londoneză, mai ales că unde dintre favorite, japoneza Naomi Osaka, nu s-a decis dacă va lua startul. Ultimul turneul de Grand Slam al anului se va juca în SUA.

Serena Williams a câştigat doar din tenis, fără sumele prevăzute în contractele de publicitate, suma de 94.253.246 €.

Roger Federer se retrage

Jucătorul elveţian de tenis Roger Federer (8 ATP, favorit nr. 8) a anunţat că se retrage de la turneul de la Roland Garros, al doilea de Mare Şlem al anului, unde se calificase în faza optimilor de finală, au informat duminică organizatorii, potrivit AFP, scrie Agerpres.



Roger Federer urma să joace luni împotriva italianului Matteo Berrettini (9 ATP, cap de serie nr. 9).



După ce m-am consultat cu echipa mea, am decis astăzi că trebuie să mă retrag din turneul de la Roland . După două operaţii la genunchi şi peste un an de refacere este important să-mi ascult corpul şi să nu revin prea repede în competiţie. Sunt încântat că am câştigat trei jocuri. Nu există un sentiment mai bun decât să te întorci pe teren, a spus elveţianul, citat de organizatori.