Regizorul filmului „Don’t Look Up” a vorbit despre metaforele din spatele celebrei comete din producție / Foto cu caracter ilustrativ: Pexels

Creatorul popularului film de satiră-comedie „Don’t Look Up” a vorbit cu un climatolog despre modul în care filmul contribuie la dezbaterea despre încălzirea globală.

Într-un interviu publicat exclusiv pe Space.com, o conversație audio de 24 de minute între regizorul Adam McKay și Kate Marvel, cercetător asociat la Universitatea Columbia și Institutul Goddard pentru Studii Spațiale NASA, au fost oferite detalii despre metaforele din spatele producției „Don’t Look Up”.

McKay deschide conversația spunând că a intrat într-o adevărată stare de „teroare” și nu a putut dormi timp de trei nopți după ce a citit cartea „The Uninhabitable Earth” (Tim Duggan Books, 2019) a jurnalistului american David Wallace-Wells, în domeniul schimbărilor climatice, care descrie posibilele efecte secundare ale încălzirii globale, cum ar fi războaiele climatice și prăbușirile economice.

„Nu am putut să trec peste asta, așa că am plecat într-un fel de misiune de aflare de informații”, a explicat McKay în interviu. „Am vorbit cu reporterii climatici și oameni de știință și am continuat să pun întrebări. Și fiecare răspuns pe care l-am primit a fost mai îngrozitor decât credeam”, a mai spus acesta.

Schimbările climatice, comparate cu meteoritul care a dus la dispariția dinozaurilor

Desigur, toate acestea au contribuit la filmul „Don’t Look Up”, care folosește metafora unei comete care ucide lumea, iar producția descrie reacția publicului, a oamenilor de știință și a factorilor de decizie la schimbările climatice.

Schimbările climatice sunt „cea mai mare poveste din istoria omenirii și, probabil, cea mai mare amenințare de la cometa Chicxulub, acum 66 de milioane de ani”, a spus McKay, comparând situația actuală cu asteroidul despre care mulți oameni de știință spun că este responsabil pentru dispariția dinozaurilor, după ce s-a prăbușit pe Pământ.

În calitate de climatolog, Kate Marvel a spus că ceea ce a surprins-o în cercetările ei este că multe dintre predicțiile privind încălzirea globală prezentate în anii 1980 sunt „mai mult sau mai puțin exacte” astăzi. De asemenea, aceasta a descris un sentiment de groază, dar plin de simpatie, pe care l-a avut față de astronomii din „Don’t Look Up”, care avertizează omenirea asupra cometei iminente.

Climatologul Kate Marvel, despre amploarea schimbărilor climatice

Marvel a recunoscut că, la fel ca Dibiasky în film, s-a confruntat cu atacuri personale, dar preferă să nu se implice în polemici cu oameni care nu cred în amploarea schimbărilor climatice.

„Internetul este plin de oameni dezgustători care spun lucruri serioase tot timpul”, a spus ea și a subliniat sondajele periodice ale Programului Yale pentru comunicarea schimbărilor climatice ale opiniei publice americane cu privire la încălzirea globală. Ea a spus că statisticile sondajului arată că mai puțin de 7% din populație consideră că schimbările climatice sunt o farsă, iar acel segment „este foarte activ online”.

Potrivit acesteia, la scară largă, pentru a menține lumea sub nivelul de încălzire de 2,7 grade Fahrenheit (1,5 grade Celsius), cum prevede Acordul de la Paris, „avem nevoie ca emisiile să scadă cu șapte procente în fiecare an”. Deoarece închiderea activităților globale nu este durabilă, ea a spus că este necesară o „transformare sistemică uriașă”.

„Veștile bune sunt că multe dintre acestea sunt deja în curs. Veștile proaste sunt că nu se mișcă suficient de rapid. Dar vestea bună, pe lângă asta, este că putem face ca totul să meargă mai repede. Dacă te organizezi, dacă țipi, dacă ceri acțiuni politice, dacă ești atent, problema vei găsi o soluție”, a mai spus aceasta.

Marvel a adăugat că i-a plăcut tonul comic al filmului pentru că este „extrem de amuzant” și le permite oamenilor să se unească. Ea are mai multe sugestii pentru Hollywood, în viitor, pentru a-și diversifica și mai mult filmele climatice, inclusiv o „comedie romantică privind schimbările climatice”, scrie LiveScience.

