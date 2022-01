Rafael Nadal - Daniil Medvedev, FINALA Australian Open 2022. LIVETEXT la DC NEWS, duminică, ora 10:30

”Am trecut prin multe momente dificile, multe zile în care am muncit din greu fără să văd luminița de la capătul tunelului. Mai am de muncă, dar am parte de susținerea echipei mele și a familiei.

Mult timp nu am putut să mă antrenez. Uneori mergeam pe teren și mă antrenam doar 20 de minute, 45 de minute, alteori deloc. A fost foarte greu să îmi imaginez că voi mai juca la nivel de top cinci.

Au fost câteva luni foarte grele. În fiecare zi, descopeream o nouă problemă la picior și îndoielile au fost și vor continua pentru tot restul carierei mele. Acum o lună și jumătate, nu știam dacă voi reveni în circuit, dar acum sunt aici. Am avut multe discuții cu familia mea despre posibilitatea de a mă retrage”, a declarat Rafael Nadal, citat de The Guardian.

Dacă va câştiga, Nadal va ajunge la 21 de titluri de Grand Slam în carieră.

Medvedev, amendat după ce l-a făcut pe arbitru "nebun" şi "prost"

Daniil Medvedev (2 ATP) l-a atacat dur pe arbitru, în timpul semifinalei de la Australian Open câștigată în fața lui Stefanos Tsitsipas (4 ATP), scor 7-6 (7/5), 4-6, 6-4, 6-1.

La finalul meciului, rusul i-a cerut scuze arbitrului la care urlase și pe care l-a întrebat dacă este "nebun" și "prost".

După acest "derapaj", rusul a primit cea mai mare amendă de la această ediție a Australian Open, la egalitate cu Denis Shapovalov. Pentru că l-a jignit pe arbitrul Jaume Campistol, Daniil Medvedev a primit o amendă de 12.000 de dolari, scrie Digisport.ro.

Finala feminină, câştigată de Ashleigh Barty

Ashleigh Barty a câștigat finala primului Grand Slam al anului, de la Australian Open, învingând-o în finală pe jucătoarea americană Danielle Rose Collins, în două seturi, cu 6-3, 7-6 (2), după o oră și 29 de minute.

Barty devine astfel prima localncă ce câștigă Australian Open, după 42 de ani. Chris O'Neil, în 1978, a fost ultima, care a câștigat la Melbourne.

Meciul a debutat sub semnul echilibrului, ambele jucătoare valorificând serviciul. Collins a avut o minge de break ratată în game-ul 5, dar cea care a făcut primul break a fost australianca. Ea a preluat conducerea cu 4-2, închizând setul cu 6-3.

Collins a amuțit spectatorii din arena Rod Laver, când în setul secund a realizat primul break, pentru 1-3, dublându-l apoi și desprinzându-se la 1-5, pe fondul unor greșeli neforțate repetate ale lui Barty.

Liderul mondial a refăcut însă în mod autoritar diferența, câștigând 4 game-uri la rând și egalând 5-5.

Cele două și-a făcut apoi serviciul și au dus setul la tiebreak, câștigat în cele din urmă de Asghley Barty, care devine astfel câștigătoarea primului Grand Slam al anului, fără să piardă nici măcar un set.

Pentru câștigarea turneului, învingătoarea a primit 3.212.000 dolari și 2.000 de puncte WTA, în timp ce învinsa a fost recompensată cu 1.606.000 dolari și 1.300 puncte WTA, transmite Mediafax.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News