PSD, PNL, USR sau UDMR, cine dă premierul. Chirieac: Situaţie complicată. Probabil spre asta se îndreaptă

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit miercuri seară în direct la România TV în emisiunea ”Punctul Culminant”, moderată de Victor Ciutacu, unde a fost întrebat despre ultimele negocieri între partide pentru formarea noului Guvern.

”Situația este în continuare complicată, ca să nu spunem că ne aflăm în situația unui impas. Pe undeva USR-ul înțeleg că îl acceptă pe Florin Cîțu premier, dar vor o parte mai importantă din ciolan. Deci ar negocia cu duritate inclusiv oamenii pe care vor să îi bage într-un eventual nou Guvern, dar și o altă formulă de ministere, sau chiar mai multe din acest punct de vedere. Ludovic Orban înțeleg că ar vota un Guvern PNL-USR, întrebarea este: păi a plecat cu 17 parlamentari ca să voteze? Da, pentru că este modalitatea cea mai simplă prin care Ludovic Orban ar conta. Deci el ar vota un Guvern PNL-USR după care ar începe să joace pentru că nu ar putea să existe coaliția fără el, lucru foarte important pentru ce vrea domnul Orban să facă, un viitor partid politic. Probabil că spre asta se îndreaptă.

Cine dă premierul

În partea cealaltă, PSD în acest moment nu poate merge fără locul de prim-ministru care normal ar trebui acordat și înțeleg că pe asta va merge partidul lui Marcel Ciolacu. Asta nu convine sub nicio formă PNL-ului care ar putea accepta orice dacă deține funcția de prim-ministru și de ministru de Finanțe. Până la urmă noul program de guvernare al României sau singurul program de guvernare al României, care va fi utilizat, este PNRR-ul, ori PNRR-ul ține și de bani dar și de majoritate parlamentară. În sfârșit sunt surse importante de la București, surse diplomatice care ne spun că și Bruxelles-ul ar dori o alianță PNL-PSD, tocmai pentru că în PNRR trebuie adoptată și multă legislație. Deci acesta este noul program de guvernare, iar Bruxelles-ul ar fi mai mulțumit cu o majoritate confortabilă, deci această alianță PNL-PSD.

PNL nu renunță la premier

Problema este că PNL nu acceptă să dea din mână premierul. Și în PNL acum sunt două curente, totuși curentul majoritar este în favoarea lui Florin Cîțu, dar există și acest curent care l-ar dori în continuare pe Nicolae Ciucă. Deci ne aflăm pe nicăieri acum. Vă dați seama că și președinte Iohannis a ajuns în situația când spune asta este, vine un moment precum acesta în care nu poți modera nimic. Ce să modereze. Președintele Marcel Ciolacu are în spate partidul și liderii partidului, PNL are un lider nou, Florin Cîțu și un fost lider care văd că ia cu penseta liderii din partid. USR-ul are un lider nou care nu înțelege unde se află și care spune din capul locului că eu nu negociez cu PSD-ul”, a declarat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE AICI: Cîțu, decizii după discuțiile cu USR: Premierul, de la PNL! Şanse mari să se refacă coaliţia

Acest articol reprezintă o opinie.