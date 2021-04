OSCAR 2021 - 'Nomadland', desemnat cel mai bun film

La această categorie au fost nominalizate producţiile cinematografice 'The Father', 'Judas and the Black Messiah', 'Mank', 'Minari', 'Nomadland', 'Promising Young Woman', 'Sound of Metal', 'The Trial of the Chicago 7'. Acest film, care a primit deja premiile BAFTA şi Globul de Aur la aceeaşi categorie, i-a adus şi Oscarul pentru regie cineastei chineze Chloe Zhao.

Filmul spune povestea unei femei de 60 de ani care pierde tot ce avea şi porneşte într-o călătorie prin Vestul American, trăind viaţa unui nomad modern. În rolurile principale pot fi urmăriţi actorii Frances McDormand, David Strathairn şi Linda May.

Frances McDormand a devenit prima actriţă nominalizată la Oscar atât pentru rolul din acest film cât şi pentru calitatea sa de producător al 'Nomadland'. Ceilalţi producători ai filmului sunt Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey şi Chloe Zhao.

Scenariul filmului este scris de Chloe Zhao, pornind de la cartea semnată de Jessica Bruder. Cea de-a 93-a gală de decernare a premiilor Oscar are loc la ora transmiterii acestor informaţii la Dolby Theatre şi gara Union Station din Los Angeles. Pentru al treilea an consecutiv, gala nu are un prezentator principal, precizează Agerpres.