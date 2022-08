Olanda, țara cu peste 35.000 km de piste pentru biciclete

Bicicleta este unul dintre cele mai comune mijloace de transport din Olanda, anual, olandezii parcurgând în medie peste 900km. Cumulat, acest lucru rezultă un total de 15 miliarde kilometri parcurși cu bicicleta. De ce este bicicleta un mijloc de transport mai popular decât mașina?

În anii ’70, mersul pe bicicletă nu era atât de popular precum în prezent. Majoritatea oamenilor preferau mersul cu mașina dintr-un sentiment de comoditate, însă acest lucru a dus la crearea accidentelor, multe persoane pierzându-și viața, printre care și copii, potrivit Shtiu.



În cele mai mari orașe au avut loc proteste, cerându-se crearea unui spațiu mai mare pentru bicicliști. Ajutați de către relieful prietenos al țării, autoritățile au construit peste 35.000 km de piste pentru biciclete în întreaga țară. În timp, cetățenii au început să renunțe la mașini, bicicleta fiind o modalitate de transport ieftină, sigură și foarte ușoară.

Prețul unei biciclete în Olanda poate începe de la 50 de euro second hand, iar prețul mediu a unei mașini poate depăși câteva mii de euro.

În prezent, pistele pentru biciclete se găsesc în toată țara, oamenii putând să se deplaseze inclusiv dintr-un oraș în altul. În orașele populate, bicicletele au inclusiv propriile semafoare, sensuri giratorii și tuneluri.

Pentru a circula cu bicicleta, oamenii trebuie să respecte inclusiv un regulament. Spre exemplu, una dintre cele mai importante reguli este interzicerea folosirii telefonului în timpul mersului. Pe străzile orașului Amsterdam se găsesc inclusiv parcări pentru biciclete, deoarece anual sunt furate între 50.000 și 80.000 de biciclete.

Mersul pe bicicletă, descurajat în România. O mamă a fost amendată pentru că ea și cei trei copii nu mergeau regulamentar. ”Tot ceea ce fac este în afara legii”

O româncă din Brașov și-a exprimat furia într-o postare pe internet, relatând modul în care ea și copiii ei au fost amendați de Poliție, în timp ce se aflau la plimbare cu bicicleta.

”Cum să descurajăm mersul pe bicicletă?



S-a întâmplat în municipiul Brașov, luni, în data de 15.08.2022, intersecția Calea București cu Carpaților, pe trotuar, ora 10:50 AM. Sunt o mamă cu trei copii (4, 9, 11 ani), care mi-am dorit să organizez un program quality-time (de calitate - trad.) cu copiii mei, mergând la cinema cu bicicleta (da, toți patru). Și ce s-a întâmplat?



După ce am traversat strada cu 2x3 benzi, împingând bicicleta pe lângă noi, am trecut pe lângă o patrulă de poliție, care își făcea datoria. Unul dintre agenți mă oprește și mi-a cerut cartea de identitate, apoi a întrebat despre vârsta copiilor. La prima vedere am crezut că vrea să mă felicite pentru purtarea căștii de protecție și pentru că traversăm strada împingând bicicleta. Dar s-a adeverit că este o acțiune de conștientizare a regulilor de circulație privind bicicliștii și că tot ceea ce fac este în afara legii, fapt pentru care merit să fiu amendată.

Pentru ce?

1. Circul cu bicicleta pe trotuar. Păi unde altundeva să circul cu copiii? Că pe stradă nici eu nu prea mai am curaj, dat fiind traficul din oraș. Mi s-a atras atenția, că trotuarul este pentru pietoni și dacă sunt pe trotuar, atunci trebuie să împing bicicleta. Iar pe carosabil pot circula doar persoane trecute de 14 ani.



2. Bine, și atunci dacă tot le-am cumpărat copiilor biciclete, totuși ei unde să se dea? Agentul zice că în parc. Culmea e că în orice parc bicicliștii au restricție, dar despre asta nu am deschis discuție.



3. Bine, atunci cum ajung cu copiii în parc? Agentul spune să folosim mașina. Nu mi-a venit să cred!! Am și rămas fără replică... Citește mai mult AICI.

