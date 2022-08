Mersul pe bicicletă, descurajat în România. O mamă a fost amendată pentru că ea și cei trei copii nu mergeau regulamentar. ”Tot ceea ce fac este în afara legii”

O româncă din Brașov și-a exprimat furia într-o postare pe internet, relatând modul în care ea și copiii ei au fost amendați de Poliție, în timp ce se aflau la plimbare cu bicicleta.

”Cum să descurajăm mersul pe bicicletă?



S-a întâmplat în municipiul Brașov, luni, în data de 15.08.2022, intersecția Calea București cu Carpaților, pe trotuar, ora 10:50 AM. Sunt o mamă cu trei copii (4, 9, 11 ani), care mi-am dorit să organizez un program quality-time (de calitate - trad.) cu copiii mei, mergând la cinema cu bicicleta (da, toți patru). Și ce s-a întâmplat?



După ce am traversat strada cu 2x3 benzi, împingând bicicleta pe lângă noi, am trecut pe lângă o patrulă de poliție, care își făcea datoria. Unul dintre agenți mă oprește și mi-a cerut cartea de identitate, apoi a întrebat despre vârsta copiilor. La prima vedere am crezut că vrea să mă felicite pentru purtarea căștii de protecție și pentru că traversăm strada împingând bicicleta. Dar s-a adeverit că este o acțiune de conștientizare a regulilor de circulație privind bicicliștii și că tot ceea ce fac este în afara legii, fapt pentru care merit să fiu amendată.

Pentru ce?

1. Circul cu bicicleta pe trotuar. Păi unde altundeva să circul cu copiii? Că pe stradă nici eu nu prea mai am curaj, dat fiind traficul din oraș. Mi s-a atras atenția, că trotuarul este pentru pietoni și dacă sunt pe trotuar, atunci trebuie să împing bicicleta. Iar pe carosabil pot circula doar persoane trecute de 14 ani.



2. Bine, și atunci dacă tot le-am cumpărat copiilor biciclete, totuși ei unde să se dea? Agentul zice că în parc. Culmea e că în orice parc bicicliștii au restricție, dar despre asta nu am deschis discuție.



3. Bine, atunci cum ajung cu copiii în parc? Agentul spune să folosim mașina. Nu mi-a venit să cred!! Am și rămas fără replică.



4. Totuși întreb, de ce nu avem voie cu copiii pe trotuar? Răspunde că în ultima vreme au fost foarte multe cazuri în care pietonii au fost vătămați corporal de către bicicliști. Apropo, avem sistem de avertizare sonoriză pe bicicletă? – întreabă agentul. Copiii au, eu nu. Dar noi atenționăm pietonii cu un ”pardon și ”mulțumesc”. Dar cu acest răspuns nu l-am satisfăcut deloc.



5. Lumini albe și roșii pe bicicletă avem? Spun că au copiii. Eu le instalez doar când mă deplasez în întuneric, pentru că mi s-a întâmplat de mai multe ori, să mă trezesc fără ele (da, în parcările pentru biciclete se întâmplă des astfel de cazuri).



Între timp, agentul a mai oprit încă un biciclist adult, care circula pe trotuar. I-a dat aceeași lecție de conștientizare.



La urmă mi s-a întocmit proces verbal de avertisment (fără amendă), în care este precizat că am condus pe trotuar, nu am avut sistem de avertizare sonoră și lumini pe fața și pe spatele bicicletei. Nici vorbă de copii. Să nu mai spun că am și pierdut filmul la care cumpărasem bilete.

Ce este de făcut. ”Întreb pentru un prieten”

Acum pun și eu câteva întrebări retorice. Întreb, pentru un prieten:

1. Când se va schimba codul rutier, în care noi, bicicliștii, să avem drepturi și siguranța de a circula pe stradă (carosabil)?

2. Unde să se dea copiii cu bicicleta? Și dacă nu avem mașină? Și dacă în autobuz nu este permis? Și dacă în parcuri nu este permis?

3. Dacă nu se schimbă legea, atunci de ce se mai vând biciclete pentru copiii sub 14 ani?

4. Când vom avea benzi pentru bicicliști, unde fără strângere de inimă să îi lăsăm pe copii să circule în siguranță?

5. Dacă vrem aer mai sănătos și ni se cere să renunțăm la mașini, atunci de ce nu se face o infrastructură care să încurajeze deplasarea alternativă?



Cred că toată treaba este valabilă și pentru trotinetele electrice, care și ele sunt eco, și ele circulă atât pe carosabil cât și pe trotuar”, a scris Nika Iza pe Facebook.

