Morgan Stevens, actorul din „Melrose Place", a murit

Vecinii au sunat la poliție după ce nu l-au mai văzut și nu au mai auzit nimic de el de câteva zile.

Motivele decesului nu sunt deocamdată cunoscute, dar autoritățile cred că este vorba despre cauze naturale, potrivit site-ului Tmz.

După ce și-a făcut debutul la Hollywood imediat după absolvirea facultății, Stevens a obținut primul său rol important în serialul TV „Scent of Power", unde l-a interpretat pe Larry DeVito.

Rolul care i-a adus popularitate a fost interpretarea profesorului David Reardon în cele două sezoane ale serialului „They're Gonna Be Famous".

În anii 1980, Stevens a jucat în numeroase episoade din „Melrose Place", „Love Boat", „Magnum P.I.", „Quincy", „An American Family", „Detectiv pentru dragoste", „MacGyver", „Murder She Wrote" și „A Year in the Life".

Cariera sa s-a oprit brusc în august 1989, când Stevens a fost implicat într-un accident de mașină minor și a fost arestat sub acuzația de conducere sub influența alcoolului, potrivit Mediafax.

În timpul detenției sale, a fost bătut de ofițerii de poliție pentru că a refuzat să returneze un tricou. Când a ieșit din arest, avea nasul spart, mai multe fracturi, maxilarul dislocat și nervii feței afectați. Un test de alcoolemie mai amănunțit l-a absolvit de orice vină, iar actorul a dat în judecată poliția pentru rele tratamente.

A revenit la actorie în 1992, interpretându-l pe Nick Diamond în șapte episoade din serialul de succes „Melrose Place".

Ultima sa apariție a fost în 1999, într-un episod din „Walker, Texas Ranger".

