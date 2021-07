Momentul în care Cîțu a pierdut șefia PNL, în fața lui Orban. Chirieac: Acesta este adevărul

Bogdan Chirieac, analist politic, a comentat în direct la România TV despre lupta pentru șefia PNL, care pare să fie din ce în ce mai dură și în detrimentul românilor.

Revocarea lui Nazare, distrugătoare pentru Cîțu?

”De când s-a anunțat data de 25 septembrie, luna trecută, (n.r. pentru alegerile interne din PNL) cred că eram mulți cei care spuneam că alegerile ar trebui să fie făcute cel mai târziu la sfârșitul lui iulie, dacă nu la jumătatea lui iulie, pentru că Partidul Național Liberal, astăzi când vorbim, e trecut prin mașina de tocat. Ați văzut ce se petrece. Alegeri cu bodyguarzi, scandaluri peste tot prin filiale. Deci bine ar fi pentru România, dar și pentru un partid politic care are 150 de ani vechime, care a contribuit major la Marea Unire, deci are istorie, are doctrină, deci ar fi bine și pentru acest partid ca să nu fie răpus de USR PLUS, ca lucrurile să se încheie cât mai rapid, cu alegeri. Vreau să vă spun doar atât. De la momentul Alexandru Nazare, Florin Cîțu este într-o pierdere de viteză. Toate informațiile acelea neinfirmate până acum, chiar de către premier, cu comisioanele luate la împrumuturile uriașe făcute de România, înspăimântătoare, nu-i fac bine domnului Cîțu, iar Ludovic Orban este evident mult mai apreciat decât domnul Cîțu de către baza partidului. Acesta este adevărul. Ați văzut că Ludovic Orban a făcut apel la fiecare membru PNL, nu la șefii de filiale care, datorită sprijinului domnului președinte Iohannis, vrând nevrând, trebuie să îl înghită pe Cîțu. Dar vedeți bine că nu e un personaj carismatic, nu iubește presa, nu iubește publicul, adică acestea sunt caracteristici fundamentale ale unui om politic de succes. Acum două săptămâni spuneam Cîțu-Iohannis, acum nu mai sunt atât de sigur, asta după episodul Nazare și după puroiul care a ieșit la suprafață. Lumea întreabă, s-au luat comisioane sau nu la împrumuturile astea?”, a declarat Bogdan Chirieac.

”Cine conduce țara cât timp Cîțu e în campanie?”

Reacția analistului politic Bogdan Chirieac a venit după ce postul TV a difuzat un interviu cu Victor Ponta care s-a arătat uimit de Florin Cîțu care a declarat miercuri că abia a aflat că în Teleorman există oameni care nu sunt branşați la gaze şi localităţi cu drumuri de pământ, în condiţiile în care situaţia din judeţul din care provine Liviu Dragnea a fost şi o temă în campania electorală.

”Sincer, eu am crezut că e Liviu Dragnea, că și el la fel zicea, că mai bine să dăm la primari, că sunt aleși, doar că pe unul l-au băgat la pârnaie. Și liberalii protestau, că veneau primari la Guvern, acum Cîțu îi cheamă. Eu am crezut ca PNL, ”național”, că ne promovăm firmele românești, dar banii din împrumuturi se duc în afară țării, și alimente, și beton, saci de nisip, tot. Deci nu știu ce e național. Liberal, eu am crezut că acum din ianuarie firmele străine vin în România și se apucă de treabă. Eu cunosc deja 10 firme, mă ofer să i le zic domnului Cîțu, care stau cu sute de milioane și nu au ce să facă decât după septembrie, pentru că acum nu au cu cine să vorbească pentru că unul e de la Cîțu, unul de la Orban, unul de la USR, unul de la PLUS… Înțeleg că e în campanie domnul Cîțu, dar cine conduce țara? (...) Băieții ăia de la PLUS, care l-au avut pe Voiculescu și acum pe Mihăilă, și-au văzut de treabă în pandemie și în curând doar cine are bani va avea acces la sănătate. Eu aș face o petiție să facă duminică alegeri în PNL, să-l aleagă pe Cîțu și să mergem mai departe. Domnul Orban a zis că Iohannis e generalul, generalul a zis să nu mai fie el, aia e”, a declarat Victor Ponta.

Acest articol reprezintă o opinie.