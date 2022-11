Laurenţiu Reghecampf, prima reacţie după decizia instanţei în cazul de divorţ: Sper să înţeleagă şi doamna Anamaria Prodan că s-a pus capăt

”Consider că decizia instanței este bine-venită, în contextul în care, în ultimele luni, s-a creat atâta tapaj în spațiul public cu privire la acest divorț. Nu a fost opțiunea mea ca procesul să aibă o asemenea durată, dar, până la urmă, s-a încheiat și această epopee. În principiu, niciun divorț nu este de dorit, dar, atunci când nu mai există cale de comunicare, este singura soluție.

De altfel, sper ca și doamna Anamaria Prodan să înțeleagă că, prin această hotărâre, s-a pus capăt oricărei divergențe. Instanța s-a pronunțat asupra tuturor aspectelor, cu maximă chibzuință, așa încât nu cred că mai există niciun alt aspect interpretabil.

Îi voi acorda lui Bebeto iubirea mea și întregul meu sprijin, ca și până acum, iar acest divorț nu schimbă cu nimic dragostea de părinte pe care i-am purtat-o și i-o voi purta permanent. Am încredere în faptul că el e conștient că va rămâne același Bebe pentru mine și că nu voi înceta vreodată să-l iubesc, necondiționat. Bebeto este și va fi parte din sufletul meu, din familia mea, alături de Luca, Liam și Corina”, a declarat Laurențiu Reghecampf, conform cancan.ro.

Judecătoria Buftea a admis azi cererea de divorț înaintată de antrenorul lui Neftchi Baku și a dispus desfacerea căsătoriei din culpă comună. Pe cale de consecință. Reghecampf va achita pentru fiul său, Laurențiu Reghecampf jr, o pensie în valoare de 1/6 din veniturile nete ale acestuia.

Potrivit surselor digisport.ro, Reghecampf va trebui să achite lunar suma de 1600 de euro, mult mai puțin decât suma ce era stipulată în Apel în ordonanța preșidențială, în valoare de 2.000 euro, dar și mai puțin decat cei stabiliți la Fond, in ordonanță, în valoare de 7000 euro.

"Am ieșit la luptă clar!". Anamaria Prodan vrea să candideze la președinția României: Vor fi multe voci care-mi vor critica deciziile

Anamaria Prodan a declarat că își dorește să candideze la președinția României.

"Am schimbat la nivel național și am completat fiecare organizație din fiecare județ. Am ieșit la luptă clar, în urma lucrurilor care s-au întâmplat în familia mea și în urma propriilor mele experiențe. Sunt mai determinată ca niciodată, alături de Alianța pentru Patrie să schimbăm tot ce înseamnă legi”, a declarat Anamaria Prodan pentru Click!

"Vor fi multe voci care-mi vor critica deciziile"

"Știu că intrarea mea în politică este suprinzătoare pentru toată lumea și suținători, dar și critici ai mei! Am făcut pasul acesta pentru că propriile mele experiențe personale m-au determinat să mă aplec asupra rolului femeii în societatea românească și am constat că, deși se discută extrem de mult pe tema creșterii cotei de gen, pe tema egalității de gen, femeile, în mentalul românesc, ocupă un loc infim în societate!

Violența domestică este extrem de răspândită, legile din România nu sunt suficient de puternice, de clare, de protectoare cu victimele violenței domestice, iar noi, femeile, încă nu avem suficientă încredere în noi. Consider că am ajuns la maturitatea și înțelepciunea antreprenorială care îmi permit să lupt atât pentru drepturile mele, ca femeie, cât și pentru drepturile româncelor!

Eu cred cu toată tăria în acest proiect, prin care vreau să schimb ceva în viața femeilor din România. Știu că vor fi multe voci care-mi vor critica deciziile, dar vreau să cred că, în final, vom avea legi care să pedepsească în mod real violența domestică!”, a afirmat Anamaria Prodan, în discursul ei de la conferința de presă, de la sediul APP.

