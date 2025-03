Lasconi face o dezvăluire de culise: Ce nu știe nimeni este că Iohannis a vorbit la telefon cu Ciolacu. Așa s-a jucat

Elena Lasconi a dat de înțeles, în urmă cu puțin timp, că Marcel Ciolacu a jucat România în propriul interes, lansând și ideea că fostul președinte Klaus Iohannis ar fi fost șantajabil.

”Când am avut acele pseudo-negocieri cu partidele, am văzut cam cum decurg. La aceste glumițe cum că PSD se va duce în Opoziție, ceilalți nu au reacționat. Am fost singura care am reacționat și i-am zis să-și bage mințile în cap. Tot în acea perioadă, avea o placă dl. Ciolacu: în fiecare zi, România pierde 1 mld. de euro. Apoi românii văd declarația dlui. Ciolacu că PSD se duce în Opoziție. România a pierdut 1 miliard de euro în doar o oră.

Așa s-a jucat. Pentru interesul României? Nu, pentru propriul interes.

Ce nu știe nimeni este că Iohannis a vorbit la telefon cu Ciolacu și Iohannis i-a spus lui Ciolacu că o să nominalizeze un premier de la PSD, dar nu pe el. Apoi a făcut această declarație și Iohannis a cedat” a spus Elena Lasconi, liderul USR și candidatul partidului în cursa pentru Cotroceni, la B1 TV, în emisiunea ”News Pass”.

În 19 decembrie, decizia lui Marcel Ciolacu de a retrage PSD de la masa negocierilor pentru coaliție evapora 1 miliard de euro de la Bursa de Valori Bucureşti în câteva minute. Imediat după acel anunț, scăderile erau de aproape 3%.

Amintim că anunțul retragerii de la masa negocierilor era făcut pe Facebook de Marcel Ciolacu. Pe scurt, el transmitea: ”Fiind conștienți de situația gravă în care se află România, lucru pe care nu doar partenerii europeni, ci și instituțiile financiare internaționale l-au semnalat deja, am mers chiar mai departe, inițiind demersurile coagulării unei coaliții mai largi, formată din toate partidele pro-europene. Din păcate, nu poți construi nimic durabil cu parteneri care sunt incapabili să depășească propriile orgolii și clișee ideologice și care se comportă la fel ca în campania electorală care ne-a adus aici. Nu poți să stabilești ceva concret cu oameni care una vorbesc în interior și alta vorbesc în fața presei. Nu poți face nimic cu așa-ziși parteneri cărora le e ”silă” să stea la masă cu tine și care au impresia că așa se ”murdăresc”. PSD a suportat destul astfel de atitudini (...) România nu trebuie să fie aruncată în aer de atitudini puerile și orgolii prostești”. Atunci, se credea că de vină ar fi fost primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, care ar fi vorbit despre sila de PSD, în culisele unui interviu. Klaus Iohannis a ieșit cu declarații, spunându-le politicienilor că nu e momentul unor certuri mărunte. Vezi aici mai mult

