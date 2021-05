La Familia: ”Dragă Oana Pellea, nu trebuia să sesizezi poliția economică!” Actrița are o singură replică

Schimbul de replici a pornit după ce trupa La Familia a folosit într-un videoclip un fragment dintr-un film regizat de Sergiu Nicolaescu.

„Am folosit fragmentul din Mihai Viteazul, filmul regizat de Sergiu Nicolaescu, deoarece e unul dintre filmele ce ne-au emoționat în copilărie, acest episod e unul crucial în istoria și identitatea Românească, iar interpretarea lui Amza Pellea a fost genială (întotdeauna cei doi s-au confundat în mintea noastră). Dragă Oana Pellea, e doar o formă de respect pe care am arătat-o, nu trebuia să sesizezi poliția economică, crezi că poate fi arestată sau cenzurată o idee? Căci ce altceva a făcut Mihai dacă nu să reafirme o idee? O identitate. Un adevăr ce nu poate fi învățat, ci un adevăr ce se relevă în timp ce îl trăiești. Piesa ar fi avut același efect și fără acest fragment, a fost doar o dorință a noastră personală de a aminti contemporanilor noștri imaginea unor personaje reprezentative din istoria lor... chiar și cea cinematografică”, a transmis, pe Facebook, La Familia.

Oana Pellea, singurul mesaj

„Clarificări! Nu există niciun scandal. Am vizionat clipul respectiv și am văzut că imaginea tatălui meu, interpretând rolul Mihai Viteazul, a fost folosită. Am urmat drumul legal. M-am interesat la CNC dacă s-a obținut aprobare pentru folosirea respectivului fragment. Nu există această aprobare. Am sesizat ORDA specificând că sunt deținătoarea unică a drepturilor de imagine și de autor a tatălui meu, specificând că AMZA PELLEA este marcă înregistrată.

Nu am fost întrebată dacă sunt de acord cu folosirea imaginii tatălui meu in acest clip. ORDA a trimis sesizarea mea la Poliție.

Poliția a contactat firma producătoare. Nu am cerut drepturi bănești. Singura cerere a mea a fost ca fragmentul respectiv să fie eliminat din clip ceea ce s-a întâmplat. Atât”, a scris, tot pe Facebook, actrița Oana Pellea.

„Menționez că aceasta este unica clarificare pe care o consider necesară. Cu acestea consider discuția închisă”, a conchis Oana Pellea.