Dana Chera: Cazul Dorobăț e de studiat în școli. ADEVĂRATUL VIRUS care se înmulțește și prăpădește tot

„Fosta șefă a Spitalului de Boli Infecțioase Iași, fostul profesor universitar la UMF Iași, doctorul Carmen Dorobăț, a acceptat să vorbim despre condamnarea sa pentru luare de mită. Așa cum știți, profesoara a primit 3 ani de închisoare cu suspendare pentru câteva mii de euro pe care le-ar fi primit de la niște studenți. Să-i treacă examenele. Studenți de 2… ar fi obținut 8 sau 9.

Vă mărturisesc că discuția, aparent relaxată, a avut câteva hopuri. Câteva hopuri mari.

Unul, când doamna doctor nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

Despre asta aș putea scrie, poate am s-o și fac într-o zi, într-o carte. Adică să explic cum am înțeles eu emoția invitaților pe care meseria mi i-a adus în față. Și altul, când profesoara a dezvăluit motivul pentru care au ajuns studenții să facă declarații împotriva ei. Adică să spună procurorilor despre banii dați. Și, fără să umblu la esență, parafrazez: erau copii mici, de anul 2, care erau extrem de presați de examene. Știți presiunea sesiunii?!… Au fost chemați pe facebook, acolo s-a dat strigarea, adunarea. Ce să le ceri… erau mici…

Eu nu știu dacă dna doctor are dreptate! Nu știu dacă așa a fost. Dar dacă așa a fost, suntem pierduți. Pentru că asta arată, a câtă oară, că școala românească nu pune nicio ceapă degerată pe ideile de ADEVĂR și ONESTITATE. Cum Doamne, iartă-ne! să deschizi astfel de porți spre Infern unor oameni care vor ajunge să decidă între viața și moartea altora.

(...) Dacă dna doctor are dreptate și dosarul e o făcătură, viitorul nației stă în caracterul lamentabil al unor tineri cu pretenții de intelectuali. Valul de lipsă de curaj și de empatie ne va tăvăli pe toți.

(...) Oricum ar fi, dragii mei, cazul Dorobăț este de studiat în școli”, a scris Dana Chera pe blogul ei, danachera.ro.

„Pentru mine, întâlnirea cu doamna doctor, dincolo de Covid și campania de vaccinare, a fost o încercare. Aceea de a simți ADEVĂRATUL VIRUS care se înmulțește în noi și prăpădește tot: lașitatea!”, a conchis Dana Chera.