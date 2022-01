Actorul de comedie Jon Stewart va fi recompensat cu Mark Twain Prize for American Humor, în cadrul unei ceremonii organizate la Kennedy Center din Washinghton în luna aprilie.

Actorul de comedie Jon Stewart, a cărui emisiune TV, marcată de un umor ireverenţios la adresa politicienilor şi companiilor media, l-a transformat într-o personalitate îndrăgită din industria de televiziune, va fi recompensat cu Mark Twain Prize for American Humor în cadrul unei ceremonii organizate la Kennedy Center din Washinghton în luna aprilie, devenind cel de-al 23-lea laureat al acestui premiu, informează Reuters, conform Agerpres.

Acest premiu american poartă numele romancierului şi eseistului Samuel Langhorne Clemens, cunoscut în lumea întreagă sub pseudonimul său literar, Mark Twain. Richard Pryor este primul laureat al acestui premiu, iar cel mai recent este Dave Chappelle.

'De peste trei decenii, Jon Stewart ne-a luminat vieţile şi ne-a provocat minţile în timp ce prezenta evenimente curente şi făcea satiră socială cu inteligenţa şi înţelepciunea lui caracteristice', au anunţat reprezentanţii Kennedy Center într-un comunicat publicat miercuri.

Jon Stewart va fi premiat pe 24 aprilie la Washington

Actorul şi prezentatorul TV va fi premiat pe 24 aprilie la Washington, într-o ceremonie televizată, prima organizată după ediţia din 2019 din cauza pandemiei de COVID-19. În 2021, la şase ani după ce s-a retras din emisiunea de satiră 'The Daily Show', Jon Stewart a revenit în industria de televiziune cu un nou program care analizează evenimentele actuale.

Emisiunea 'The Problem With Jon Stewart' a fost lansată pe platforma de streaming Apple TV+ în data de 30 septembrie. Stilul satiric folosit de Jon Stewart l-au transformat într-o personalitate îndrăgită de televiziune şi cu o influenţă care se întinde dincolo de audienţa formată din cei 2 milioane - 3 milioane de telespectatori care urmăreau programul nocturn 'The Daily Show' difuzat de Comedy Central.

Emisiunea 'The Daily Show' a câştigat 20 de premii Emmy în perioada celor 16 sezoane prezentate de Jon Stewart şi a lansat carierele altor actori de comedie şi prezentatori TV deveniţi ulterior celebri, precum Stephen Colbert, John Oliver şi Samantha Bee. În prezent, această emisiune este prezentată de Trevor Noah.

După ce s-a retras de la pupitrul emisiunii 'The Daily Show', Jon Stewart a avut doar câteva apariţii sporadice la televiziune, când a făcut campanie pentru veteranii de război răniţi pe front şi pentru beneficiile medicale oferite membrilor personalului sanitar de urgenţe care s-au îmbolnăvit după atacurile teroriste comise pe 11 septembrie 2001 la New York şi Washington, înainte de a prezenta noua sa emisiune pe platforma de streaming Amazon TV+. În 2020, Jon Stewart a scris şi a regizat 'Irresistible', o comedie politică în care rolul principal este interpretat de actorul Steve Carell.

