James Bond. Peste un milion de bilete vândute de un lanț de cinematografe la noul film

Peste un milion de bilete la noul film din seria "James Bond" au fost vândute de lanţul de cinematografe Odeon în Marea Britanie şi Irlanda, au anunţat vineri reprezentanţii acestuia, semnalând o performanţă ce atestă faptul că lungmetrajul "No Time To Die" contribuie la revirimentul unui sector de activitate grav afectat de închiderea sălilor de proiecţii din cauza pandemiei de COVID-19, informează Reuters.

Cel mai recent opus din franciza "James Bond" este filmul cu cei mai mulţi spectatori lansat în cele două ţări după "Stars Wars: Rise of Skywalker" din 2019, iar aproximativ jumătate dintre spectatorii săi britanici şi irlandezi au mers pentru prima dată la cinematograf după declanşarea pandemiei de coronavirus, au dezvăluit reprezentanţii lanţului Odeon.

Lansarea acestui film, în care actorul Daniel Craig interpretează pentru a cincea şi ultima oară rolul agentului secret 007, a fost amânată de trei ori faţă de data programată iniţial - aprilie 2020 -, întrucât măsurile de lockdown au dus la închiderea cinematografelor din lumea întreagă.

Pelicula a obţinut încasări de 121 de milioane de dolari în box-office-ul internaţional pe durata weekendului său de debut, au anunţat în această săptămână reprezentanţii studioului Universal Pictures.



"Cinematografele reprezintă un important stâlp al comunităţilor locale şi au dovedit că au puterea a reuni spectatori din toate generaţiile în condiţii de siguranţă", a anunţat compania AMC, care deţine lanţul Odeon.

Premiera în 772 de cinematografe



Reprezentanţii studioului Universal au precizat că "No Time To Die" a avut premiera în 772 de cinematografe din Marea Britanie şi Irlanda, cu 25 mai multe săli decât deţinătorul precedentului record în domeniu, "Stars Wars: Rise of Skywalker", stabilit în 2019.



Atunci când "Skyfall" a debutat pe marile ecrane britanice şi irlandeze în urmă cu nouă ani, acel film a fost proiectat în 587 de cinematografe.



Atenţia specialiştilor se va îndrepta în curând spre performanţele de box-office pe care "No Time To Die" le va avea în America de Nord, unde premiera sa va avea loc în data de 8 octombrie.



Alte pieţe cinematografice în care publicul nu a putut deocamdată să vizioneze cele mai noi aventuri ale agentului 007 sunt Franţa, Rusia, China şi Australia, iar lansări globale ale peliculei sunt programate pentru sfârşitul lunii octombrie şi începutul lunii noiembrie.