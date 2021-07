Itziar Ituno, din Casa de Papel, vine la Bucureşti, la Comic Con

Actriţa de origine spaniolă, Itziar Ituno, interpreta lui Raquel Murillo (Inspector/Lisbon), unul dintre personajele cu cea mai spectaculoasă evoluţie din serialul fenomen La Casa de Papel, vine pentru prima data în România la Comic Con Summer Limited Edition. Ea va fi prezentă la eveniment pe 28 şi 29 august. Astfel, fanii o pot întâlni pe Itziar chiar înainte de premiera celui de-al cincilea sezon din Casa de Papel care va avea loc pe 3 septembrie.

Seria creată de Alex Pina a devenit rapid una dintre cele mai populare producţii din lume după achiziţia de către Netflix în 2017. La Casa de Papel şi-a adjudecat numeroase premii, inclusiv trofeul pentru Best Drama la gala International Emmy Awards şi a devenit cel mai vizionat serial de pe platforma de streaming.

Itziar Ituno va fi prezentă la eveniment pe 28-29 August, sâmbătă (dupa-masă) la a doua sesiune şi duminică dimineaţă la prima sesiune. Itziar se alătură lui Eugene Simon (Lancel Lannister din Game of Thrones), Anna Shaffer (Triss Merigold în The Witcher şi Romilda Vane în Harry Potter) Michael Malarkey (Lorenzo St.John din The Vampire Diaries) şi lui Ed Westwick (Chuck Bass din fenomenul Gossip Girl).

De asemenea, celebrul creator de jocuri, John Romero, responsabil pentru titluri ca Wolfenstein 3D, Dangerous Dave, Hexen, Doom, Doom II sau Quake, completează lista invitaţilor din acest an, scrie Mediafax.

Casa de Papel, un nou sezon

Ultimul sezon al celebrului serial „Fabrica de bani” („La casa de papel”) va fi disponibil pe Netflix în două părţi.

Potrivit anunţului din luna mai, fiecare dintre cele două părţi va avea câte cinci episoade:

- volumul 1 va fi lansat pe 3 septembrie

- volumul 2 va fi lansat pe 3 decembrie 2021.

„Când am început să scriem partea a cincea a serialului, în mijlocul pandemiei, am simţit că trebuie să schimbăm ceea ce era aşteptat de la sezonul de zece episoade şi am folosit toate instrumentele pe care le-am avut pentru a crea senzaţia unui final de serie în primul volum în sine. Am decis să lucrăm într-un gen extrem de agresiv, punând banda în pericol.

În volumul 2, ne concentrăm mai mult pe situaţia emoţională a personajelor. Este o călătorie prin harta lor sentimentală care ne leagă direct de plecarea lor”, a explicat într-un comunicat Álex Pina, creatorul serialului.