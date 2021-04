Irina Margareta Nistor, previziuni pentru OSCAR 2021: „Colectiv vorbește despre ceea ce preocupă întreaga Planetă”

Gala Premiilor Oscar, a 93-a din istorie, va avea loc pe 25 aprilie, în Los Angeles. Va fi transmisă în direct de ABC şi va fi difuzată în peste 225 de ţări din toată lumea. Documentarul românesc "colectiv", regizat de Alexander Nanau, a devenit primul film românesc nominalizat la premiile Oscar. Producția cinematografică va concura la categoriile cel mai bun documentar" şi "cel mai bun lungmetraj internaţional".

Spectacola: Acestea sunt nominalizările la premiile Oscar 2021 pentru „Cel mai bun film”: "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Minari", "Nomadland", "Promising Young Woman", "Sound of Metal", "The Trial of Chicago 7", "Mank". Care credeți că va primi premiul cel mare?

Irina Margareta Nistor: Din păcate, sper să n-am dreptate, dar parcă văd că tot la „Nomadland” or să se oprească, pentru că, știu, e excelent jucat, realizat de o femeie: Chloe Zhao și concentrat pe viața, fără speranțe a unei alte femei: Frances McDormand, deprimant total, dar de la Veneția încoace nu îndrăznește nimeni să nu-l voteze cap de listă.

Spectacola: Despre celelalte filme ce părere aveţi? Care dintre ele nu ar merita să se afle pe acea listă?

Irina Margareta Nistor: Cum toate sunt de o sincronicitate junghiană, în viața fiecăruia dintre protagoniști petrecându-se câte o dramă fără ieșire, m-aș fi așteptat, totuși, să nu-l ignore pe „The Personal History of David Copperfield” care avea destul umor, chiar dacă pe alocuri negru (nu știu dacă mai am voie să-l definesc așa, dar cum nu sunt arbitru de fotbal…), și un scenariu incitant, care îndeamnă la lectură de clasici.

Antony Hopkins, cel mai bun actor în rol principal

Spectacola: Nominalizările pentru „Cel mai bun actor în rol principal” sunt: Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Chadwick Boseman ("Ma Rainey's Black Bottom"), Anthony Hopkins ("The Father"), Gary Oldman ("Mank"), Steven Yeun ("Minari"). Cine credeți că ar merita acest premiu?

Irina Margareta Nistor: Categoric Antony Hopkins. Cei de la BAFTA s-au arătat mai inspirați decât cei de la Globurile de Aur, dar cum cel mai ușor e să câștigi un Oscar postmorten (vezi Heath Ledger!) mai ales dacă și corespunzi celor mai recente „indicații”, se va duce la văduva lui Chadwick Boseman.

Spectacola: „Colectiv” a fost nominalizat la două categorii ale premiilor Oscar – „Cel mai bun lungmetraj documentar” şi „Cel mai bun lungmetraj internaţional”. La ce categorie are șanse mai mari pentru a primi trofeul?

Irina Margareta Nistor: Grea întrebare. Concurența e mare în ambele situații, deja „My Octopus Teacher” a luat ceva premii și la pariuri era pe primul loc, pe care-l împărțea din când în când cu „Time”. „Crip Camp” are producători executivi cuplul Obama și „The Mole Agent”, un octogenar, cu mult șarm. „Colectiv” vorbește despre ceea ce preocupă întreaga Planetă, în momentul de față, cel al pandemiei, fiind deseori premonitoriu, sau dovedind că istoria se repetă, dar nu chiar identic, ziaristul de investigație, corupția și spitalele fiind în prim-plan.

La film internațional pericolul cel mare este danezul „Another Round” care a cucerit Cannes-ul (a fost selecționat), și deja premiat cu BAFTA și César (a rulat și la noi un pic). „The Man Who Sold His Skin” e primul tunisian, care intră în competiția finală și e regizat de o femeie, ca de altfel și cutremurătorul „Quo Vadis, Aida” din Bosnia și Herțegovina (cu ceva coproducție românească).

Izbândă fenomenală pentru cinematografia românească

Spectacola: Ce reprezintă pentru cinematografia românească această dublă nominalizare?

Irina Margareta Nistor: O izbândă fenomenală și o consecință a faptului că a ajuns să fie văzut la Festivalul de la Veneția.

Spectacola: Ce părere aveți despre interpretarea actriței Olivia Colman în filmul "The Father"?

Irina Margareta Nistor: Mi s-a părut infinit mai sofisticată Olivia Williams, pe care n-a băgat-o nimeni în seamă. Plus că aș vrea să i se facă dreptate lui Glenn Close, care merita cu prisosință statueta pentru „The Wife”.

Spectacola: Cum credeți că va arăta Gala Premiilor Oscar din acest an, în contextul pandemiei de coronavirus?

Irina Margareta Nistor: Cu siguranță atipic, probabil că vor păstra detaliile până în ultimul moment, ca să-și surprindă publicul de pe tot Globul, care speră să reintre în săli. Au promis că va fi o seară elegantă și cu prezențe, în carne și oase. Ceva mai numeroase probabil decât la Césarurile, din 12 martie, de la Paris. Și mai puțin exhibiționiste! a precizat Irina Margareta Nistor pentru Spectacola.