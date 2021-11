Horia Tecău se retrage din tenis - anunţ OFICIAL

”Sunt copleșit de o mulţime de emoţii acum. Sunt recunoscător. Pentru călătorie, pentru ceea ce am trăit şi pentru oamenii pe care i-am întâlnit pe parcurs.

Sportul a fost locul meu de joacă, clasa mea, m-a învăţat să visez, să cred şi să dezvolt abilităţi de viaţă în acest proces.

Energia terenului de tenis şi a fanilor tenisului m-au răsplătit enorm şi voi păstra acest sentiment cu mine pentru totdeauna.

Acum, este timpul să ne bucurăm de viaţă într-un mod diferit şi să transformăm toată această energie într-o nouă formă”, a scris Horia Tecău pe Facebook.

Horia Tecău, trei trofee Grand Slam în palmares

Horia Tecău a câştigat 38 de trofee în cariera sa, dintre care trei de Mare Șlem: Wimbledon, în 2015, US Open, în 2017, ambele în echipă cu olandezul Jean-Julien Rojer, şi Australian Open la dublu-mixt, în 2012, împreună cu americanca Bethanie Mattek-Sands.

Cu Florin Mergea, Horia Tecău a obţinut medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Rio, din 2016.

Din tenis, Horia Tecău a câştigat premii de peste 5,8 milioane de dolari, potrivit ATP, scrie Digisport.

Ultimele declaraţii ale lui Tecău ca jucător profesionist

"Sunt recunoscător că am ajuns aici, la Turneul Campionilor, făcând parte dintr-o echipă grozavă, pe cea mai mare scenă și jucând împotriva unor prieteni pe care-i știu de 15 ani sau mai mult și că totul s-a încheiat cu o victorie. O să las acest sport în urmă cu acest sentiment.



În dimineața înaintea fiecărui meci sunt tot felul de emoții care își fac apariția, dar încerci să lași totul deoparte pentru a te concentra pe meci, tot ce am vrut a fost să ieșim de pe teren știind că am dat totul. Așa mi-am trăit întreaga carieră și asta am vrut să aduc și în ultimul meu meci. E grozav că am ieșit din scenă cu o victorie.

În întreaga carieră am încercat să fiu concentrat pe ce am de făcut și să duc atenția acolo unde trebuie și simt că am reușit să fac acest lucru destul de bine în această săptămână. Știind momentul, am încercat să aduc victorii, să trăiesc execuțiile bune, meciurile, seturile.



Asta a lipsit un pic în primele două meciuri, aveam așa, o mică tensiune că vreau să câștig și eu o partidă pe final. Ne-am concentrat mult și am încercat să am atenția pe acest meci, dar în același timp să mă bucur.



În pauze și în momentele dintre puncte am încercat să mă uit în jur și să am jumătate de zâmbet pentru că nu am vrut să-mi pierd din concentrare. Fac ce-mi place, lucrurile mergeau bine, după meci imediat emoțiile de bucurie au ieșit la suprafață, a fost bine că am încheiat cu o victorie și este un sentiment important.



E un moment pe care nu ești pregătit niciodată să-l trăiești, chiar dacă te gândești la el. Mă bucur că pot să las sportul în urmă și să am ca ultimă amintire o victorie", a declarat Horia Tecău după ultimul meci la Turneul Campionilor, conform GSP.