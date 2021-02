Halep, reacție de generic după victoria cu Swiatek: „Fără ciocolată!” Replica a stârnit hohote de râs

Este al 5-lea sfert de finală la Australian Open. Simona a avut un meci foarte greu, dar s-a impus în trei seturi. Urmează un meci de gală cu Serena Williams.

În interviurile după meci, Simona a declarat cu zâmbetul pe buze că acum nu va mai mânca ciocolată. Simo a făcut referire la Roland Garros de anul trecut când a fost spulberată de Swiatek. Atunci, după meci, Simona declara că va mânca o ciocolată și își va reveni.

„Fără ciocolată acum!”, și-a început campioana noastră interviul la Eurosport, moment în care cei din studio au început să râdă copios.

„O să mă bucur foarte mult de acest succes. La Roland Garros nu am avut ritm. Am încercat să fac lucrurile foarte bine și mă bucur că am câștigat. Cred că în tot turneul am servit bine. Nu servesc foarte puternic, dar am constanță. Îmi simt bine serviciul. Cred că am forțat-o să greșească foarte mult.

Mă simt bine. Nu mă pot plânge. Am lucrat mult și din punct de vedere fizic acasă. Și aici m-am pregătit 2-3 ore pe zi. Sunt puțin obosită, e normal, dar sunt relaxată și concentrată pentru a încerca să mă recuperez cât mai rapid pentru următorul meci”, a mai precizat Simona Halep.