Halep, după victoria cu Veronika Kudermetova și calificarea în optimile Australian Open: O mare provocare

'E greu! Am avut nevoie de o mare provocare. Știam că lovește puternic, un serviciu razant. Am lucrat mult și mi-am îmbunătățit serviciul. Am muncit destul de mult. Nu este ușor pentru mine, pentru că de multe ori îmi propun să blochez loviturile puternice ale adversarelor. Sunt încrezătoare și aștept următorul meci din optimi.' a declarat Simona Halep, la Eurosport.

Simona Halep a învins în două seturi: 6-1, 6-3. Simona Halep și-a continuat parcursul spre câștigarea trofeului la primul Grand Slam al anului, confruntând-o în turul al doilea pe Ajla Tomljanovic. Scorul a fost 4-6, 6-4, 7-5, la capătul unui meci extrem de intens, cu o revenire fantastică a Simonei Halep.