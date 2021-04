Gabriela Ruse: Sunt foarte fericită că am reuşit să câştig primul meu meci pentru România

'Sincer să fiu a fost presiune, pentru că ştiam că dacă nu o să câştig România nu se va califica. Dar în acelaşi timp nu aveam nimic de pierdut. Am încercat să-mi gestionez emoţiile şi apoi unor-uşor mi-am intrat în ritm. Moni a intrat pe teren, m-a mai destins puţin şi cumva am reuşit, nu ştiu cum. Acum simt în primul rând crampe musculare. Mă simt obosită, dar în acelaşi timp sunt foarte fericită că am reuşit să câştig primul meu meci pentru România în Fed Cup (n.r. - Billie Jean King Cup), mereu mi-am dorit. De asta la 5-2 când conduceam şi am servit am simţit o presiune foarte mare, mai ales că ştim toţi ce s-a întâmplat, ieri, la meciul Mihaelei. Am fost puţin panicată, dar am reuşit să trec peste şi să aduc punctul României', a spus ea.

Gabi Ruse, revenire spectaculoasă și victorie în meciul cu Jasmine Paolini.

'Nu-mi vine să cred că am câştigat, pentru că am fost foarte emoţionată şi sinceră să fiu nu am jucat cel mai bun tenis al meu. Însă e foarte greu să joci pentru ţara ta mai ales la un astfel de scor (n.r. - 2-0 pentru Italia). Eu nu am mai jucat de aproape 5 luni, acesta este cred că doar al treilea meci după accidentarea la deget. S-a simţit că nu aveam meciuri în picioare, mai ales la momentele tensionate. Însă sunt o jucătoare care evoluează cu sufletul şi cumva azi am reuşit să câştig', a adăugat Ruse.

Ea a declarat că este în continuare optimistă în ceea ce priveşte şansele României la victorie.

'Acest punct a fost cumva vital. Îmi doresc ca Mihaela să fie bine fizic, pentru că ştim cât de mult a jucat ieri. Dar la cum a jucat Miki ieri, în momentul ăsta eu cred că se poate. Îmi doresc din tot sufletul să câştigăm pentru că e a doua oară când vin la Cluj şi nu mi-aş dori să piardă România încă o dată', a precizat Gabriela Ruse. Elena Gabriela Ruse a învins-o cu emoţii pe Jasmine Paolini, sâmbătă, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, cu 1-6, 6-3, 6-4, şi a adus primul punct echipei României, care este condusă de Italia cu 2-1, în play-off-ul Grupei Mondiale a competiţiei Billie Jean King Cup, scrie Agerpres.