Florentin Pandele spune că nu-l cunoaște pe Godei, dar de pe contul lui apare un like la o poză cu șeful azilelor groazei

Încă din septembrie 2022, Florentin Pandele, primarul orașului Voluntari, acolo unde erau azilele groazei patronate de Ștefan Godei... se pare că îi dădea like-uri pe Facebook lui Ștefan Godei. Zicem „se pare că”... în ideea în care nu știm cine era la butoanele telefonului, dar like-ul dat de pe contul lui Florentin Pandele există. Din cele doar 289 de like-uri, unul apare de pe contul edilului din Voluntari.

Florentin Pandele mai că ar scoate Biblia să jure că nu-l cunoștea pe Ștefan Godei, asta în timp ce am „prins” un like pe Facebook. La una dintre fotografiile postate de Ștefan Godei, se pare că Florentin Pandele i-a dat like. Sau, desigur, cineva care acces la contul lui Ștefan Godei. Imaginea a fost postată în septembrie 2022. Nu știm însă când primarul din Voluntari i-a dat like.

Florentin Pandele îi dădea like, la cel puțin o poză, încă de anul trecut, asta în timp ce spune, oriunde prinde public, că nu îl cunoștea pe Ștefan Godei. Sau poate, cine știe, i-a alunecat degetul în timp ce scrola pe Facebook și a dat like fără să vrea... Orice este posibil. Să nu uităm că Florentin Pandele a intrat, sâmbătă seară, să spună că oricine spune că Gabriela Firea plânge... minte pentru că „nu a văzut-o plângând niciodată în 13 ani”, asta în timp ce chiar Gabriela Firea spunea (găsiți știrea mai jos în acest articol) că plângea cu Pandele în timp ce se uitau la televizor la... Dana Budeanu.

Sâmbătă seara, Florentin Pandele a intrat, în direct, la România TV, supărat că „presa îi toacă familia”.

El a vorbit, din nou, despre Ștefan Godei, patronul azilelor groazei.

„Acest șofer a fost angajat la Primăria Capitalei, apoi a fost angajat la cabinetul Gabrielei Firea, dar nu ca șofer al ei”, a zis Florentin Pandele, primarul din Voluntari.

Apoi, Florentin Pandele a acuzat presa că-i toacă familia: „Nu mai vorbește nimeni de război, doar de noi se discută!”

„M-am rugat de ea să nu mai candideze pentru că vor scoate câte în lună și în stele”, a mai zis primarul.

„Primăria Voluntari are peste 2800 de angajați. Primăria Capitalei are peste 40.000 de angajați. A avut loc de muncă șofer acest Godei!”, a adăugat Florentin Pandele.

În discuție a intervenit jurnalista Laura Duță și a zis că Ștefan Godei a dus-o pe Gabriela Firea la spital: „Soția dumneavoastră a mințit public că nu-l cunoștea pe Godei! Ce mai putem spune?!”

Florentin Pandele a încercat să facă apel la coarda sensibilă a publicului și a zis: „Nu a fost șoferul Gabrielei Firea. Gabriela Firea, acum vreo cinci ani, a suferit o operație foarte gravă. I s-au tăiat câțiva centimetri din colon. O fi dus-o la spital! Nu este apropiatul soției mele. Oricine a greșit să meargă 100 de ani la pușcărie. Pentru mine, Raiul începe de la picioarele mamei mele. Pe tatăl meu, care a murit la 77 de ani, paralizat l-am îngrijit ca pe un ou. Nu a fost șoferul soției mele. Iar la nunți și botezuri... o fi fost și acest creștin”.

Ștefan Godei, patronul azilelor groazei, era nelipsit de la petrecerile la care era invitată și Gabriela Firea.

„Acest creștin tortura bătrânii! Este un bărbat care dădea bani la prostituate și pe droguri și o ducea pe soția dumneavoastră la spital”, i-a zis Laura Duță.

VEZI ȘI: De noaptea minții! Pandele a întrerupt o emisiune România TV, deranjat de o burtieră. Primarul din Voluntari, dat de gol de Firea într-un dialog cu Dana Budeanu - https://www.dcnews.ro/de-noaptea-mintii-pandele-a-intrerupt-o-emisiune-romania-tv-deranjat-de-o-burtiera-primarul-din-voluntari-dat-de-gol-de-firea-intr-un-dialog-cu-dana-budeanu_922919.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.