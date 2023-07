De noaptea minții! Pandele a întrerupt o emisiune România TV, deranjat de o burtieră. Primarul din Voluntari, dat de gol de Firea într-un dialog cu Dana Budeanu

„Modificați burtiera pentru că Gabi nu a plâns!”, a zis Florentin Pandele. Mai mult decât atât, primarul din Voluntari a zis că Gabriela Firea nu plânge niciodată.

„Scrieți pe burtieră că Gabriela Firea a plâns în hohote. Nu mi se pare corect. De 13 ani de când suntem căsătoriți, avem doi copii și nu am văzut-o niciodată să plângă. Niciodată! Este cel mai puternic om pe care l-am întâlnit. Este o femeie puternică, deosebită, deșteaptă, ea nu plânge niciodată. Mi-au cerut medicii să semnez când au operat-o și nu știam dacă o mai văd, nu am văzut o lacrimă în ochii ei”, a spus Florentin Pandele, sâmbătă seară, la România TV.

Pandele spune că, în 13 ani, n-a văzut-o niciodată plâng, iar Firea spune că ea și Pandele plângeau când se uitau la televizor la Dana Budeanu

Dar într-un interviu acordat Danei Budeanu, Gabriela Firea, în 2020, în campania electorală pentru Primăria București, a spus că a plâns cu Florentin Pandele în timp ce se uitau la... televizor.

„Te susțin și te-am susținut din secunda în care mi-am dat seama că, de fapt, ești singură împotriva tuturor. Împotriva tuturor...", a spus Dana Budeanu, în timp ce Gabriela Firea avea lacrimi în ochi.

Apoi, Gabriela Firea a precizat că a plâns împreună cu soțul ei, primarul din Voluntari, atunci când Dana Budeanu a vorbit despre tatăl ei la Antena 3.

Budeanu: Ai o sensibilitate extremă și imensă pentru bătrâni.

Firea: Am plâns când ai vorbit la Mihai Gâdea despre tatăl tău. Deci și eu și soțul pur și simplu ne-au țâșnit lacrimile. Nu ne-am putut opri.

Vedeți, mai jos, momentul de la Antena 3 cu Dana Budeanu când Gabriela Firea spune că ea și soțul ei au plâns încât nu se mai puteau opri.

Dar acesta nu a fost singurul moment în care Gabriela Firea a plâns. S-a întâmplat chiar și într-o ședință PSD, în anul 2019. Întrebată dacă a plâns în ședința Cex, Gabriela Firea a răspuns că așa este ea mai emotivă.

De asemenea, un alt moment în care a plâns public a fost în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, în 2021.

Dana Budeanu plângea în direct: „Gabriela Firea are o obsesie reală cu bătrânii. Are o chestie așa, nu știu...”

În 2020, Dana Budeanu spunea că Gabriela Firea, atacată astăzi din toate direcțiile în scandalul cu azilele groazei, „are o obsesie pentru vârstnici”.

În 2020, Dana Budeanu a început să plângă, în direct, la Antena 3, în emisiunea lui Mihai Gâdea și spunea că Gabriela Firea este fascinată de bătrâni.

Creatoarea de modă a vorbit despre tatăl său. În momentul în care a vorbit despre acesta, a început să plângă. Motivul? Și-a amintit când l-a văzut pe tatăl ei cu masca de protecție, lucru care a spus că o doare extrem de mult. De asemenea, a ținut să precizeze că Gabriela Firea are o obsesie pentru vârstnici, „în ideea că îi respectă foarte mult”.

”Nimeni nu vorbește despre bătrâni! Gabriela Firea are o obsesie reală cu bătrânii. Are o chestie așa, nu știu. Și eu la fel am. Tatăl meu are 88 de ani. Nu este bătrân, este chiar mai tânăr decât mine în toate cele. Am o sensibilitate... nu pot să văd oameni în vârstă, acum, cu măști care abia merg și care sunt atât de batjocoriți”, a zis Dana Budeanu.

Apoi, au năpădit-o lacrimile, în direct, în emisiunea lui Mihai Gâdea.

”M-am gândit la tata. Atât. M-am gândit la tata când l-am văzut prima dată cu mască în fața casei. Pentru mine a fost... nu știu. Arăta ca un bolnav... Nu mă doare... înțeleg perioada, asta e. Nu suport bătaia de joc la adresa bătrânilor. O nație care nu-și respectă bătrânii este zero! Am trăit șase ani în Marea Britanie unde acea nație are un cult pentru cei în vârstă. Nu e vorba că-i respectă, ci îi adoră, îi venerează, îi protejează.

Este un semn de civilizație. Noi suntem, de fapt, bătrânii pe care îi avem. Mi se pare strigător la cer că, în această perioadă, au fost terorizați. Bătrânii au trecut prin foarte multe lucruri. Sunt unii, cum este tata, care au prins războiul. Au trecut prin enorm de multe și sunt la sfârșitul vieții și trec și prin asta... Autoritățile din orice țară ar trebui să facă totul nu neapărat pentru a-i proteja, ci pentru a le induce un sentiment de siguranță. Oricum le este frică pentru că nu au medicamentul nu știu care, că li se termină banii la jumătatea lunii, că nu mai au putere, că nu mai au speranță...”, a mai zis Dana Budeanu, în 2020.

