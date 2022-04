Filmul ”Legații”, distribuție plină de vedete: Smiley, Speak, Ștefania, Nicole Cherry, Skizzo Skillz, KEED

Filmul „Legații”, o comedie în regia lui Iura Luncașu, cu o distribuție plină de vedete, s-a lansat pe Netflix. Smiley, Speak, Ștefania, Nicole Cherry, Skizzo Skillz, KEED, LU-K Beats, Super ED și NOSFE sunt doar câțiva dintre cei care vor putea fi urmăriți în cadrul producției.

„Legații” spune povestea unui grup de colegi care ajunge la munte, în teambuilding, toți fiind pregătiți pentru un weekend specific corporatiștilor. După o noapte în care petrec, aceștia află la micul dejun, de la Răzvan, CEO-ul companiei, că de data asta urmează să facă ceva aparte. Mai exact, să plece într-o drumeție de 24 de ore pe un traseu de munte, însă nu oricum, ci legați între ei cu o sfoară. Obiectivul este să ducă la capăt acest experiment, fără ca cineva să se dezlege. Unii dintre ei protestează, dar până la urmă își iau minimul necesar, se leagă la o distanță de doi metri între ei și pleacă la drum.

„A fost un proiect foarte ambițios, din punctul meu de vedere, pentru că a fost pentru prima dată când mi-am forțat puțin strategiile. M-am orientat spre o zonă în care îmi doresc să ajung, respectiv cea de smart content. Nu mai sunt subiecte ușurele, facile. Am ales un subiect care să provoace audiența. Mi s-a părut cu atât mai interesant că distribuția a reacționat foarte bine la această idee și că nu eram eu singurul nebun care voia să facă altceva. Totul a fost spectaculos la filmări, cu o energie foarte, foarte bună. Pe de altă parte, a fost un proiect ca toate celelalte, pentru că a fost un proiect de suflet.”, a povestit regizorul Iura Luncașu.

Având în vedere distribuția din care fac parte nume importante ale industriei muzicale din România, filmul vine și cu o coloană sonoră actuală, pe care se vor auzi Smiley, ȘATRA B.E.N.Z, Skizzo Skillz, Nicole Cherry, Bruja, Jean Gavril, Amuly, August Day și Tobi Ibitoye.

Ultima piesă lansată de Smiley, într-o colaborare inedită cu ȘATRA B.E.N.Z, „Bani mulți (Fii tot ce poți)”, este extrasă de pe coloana sonoră a filmului semnat de regizorul Iura Luncașu. O altă colaborare neașteptată este cea dintre Skizzo Skillz și Nicole Cherry pentru piesa „Lalele Lila”.

Subiectul filmului a suferit unele modificări de-a lungul procesului creativ, însă toți cei aleși în distribuție, majoritatea nume consacrate ale industriei muzicale din România, au reușit să se ridice la nivelul așteptărilor, a precizat Iura Luncașu.

„Distribuția a fost aleasă foarte ușor, pentru că eu căutam niște fețe foarte cool. Nu că nu aș fi găsit printre actori așa ceva. Diferența e că, inițial, povestea era despre niște cântăreți, iar ulterior am schimbat ideea scenariului și am ajuns la IT-iști. Dar, inițial, ideea de bază era că un grup de cântăreți, artiști mergeau într-un teambuilding de creație, la munte. Din acest motiv am ales cântăreți. Cine poate să joace mai bine rolul unui artist, cuiva din interior, decât ei, care știu despre ce e vorba? Din mai multe motive, scenariul a suferit modificări, pentru că acesta este procesul de creație, și din artiști au devenit IT-iști.Toți joacă foarte bine. Nu poți să spui că se joacă doar pe ei, pentru că nu toți fac asta. Sunt unii care fac într-adevăr roluri puternice de compoziție și se descurcă foarte bine, cum ar fi cazul lui KEED. Sunt persoane cu care îmi doream să lucrez de mult”, a mai spus Iura Luncașu.

