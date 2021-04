Filmele Sony Pictures se vor vedea prima oară pe Netflix

Conform The Verge, înțelegerea înlocuiește partenerul Starz cu Netflix, iar prețul ar fi unul record. „Începând din 2022, Netflix va fi primul cămin de streaming pentru filmele Sony Pictures după ce ies din cinematografe. Pregătiți-vă pentru Uncharted, Morbius, Bullet Train și Where the Crawdads Sing, plus viitoarele ediții de Venom, Jumanji, Bad Boys și Spider-Man: Into the Spider-Verse”, a anunțat Netflix, pe Twitter.

„La Sony Pictures, producem cele mai mari filme blockbuster și cele mai originale și creative din industrie. Această înțelegere entuziasmantă demonstrează și mai mult importanța conținutul de acest tip pentru partenerii noștri de distribuție în timp ce-și cresc audiențele și le oferă cel mai bun divertisment”, a transmis președintele rețelei de distribuție mondială a Sony Pictures, Keith Le Goy.