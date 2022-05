EUROVISION 2022, MAREA FINALĂ. VIDEO - Cum s-a descurcat wrs

EUROVISION 2022, MAREA FINALĂ. Iată momentul VIDEO al lui wrs în finală.

EUROVISION 2022, MAREA FINALĂ. Pentru a vota wrs din altă ţară decât România, iată numerele la care trebuie să trimiteţi SMS cu #02. Amintim că wrs nu poate fi votat din România.

EUROVISION 2022, MAREA FINALĂ. Delegaţia României, mesaj înainte de finală.

"Ziua cea mare @ Eurovision Song Contest. Suntem puternici pentru că sunteti alături de noi! Astazi intram in finala cu public, pregătiți 110% si vom da totul pentru România!Vote for WRS #llamame #02", se arată pe pagina de Facebook Eurovision România.

EUROVISION 2022, MAREA FINALĂ. Este, de altfel, prima calificare în finală a României după trei ani de eşecuri. Alături de România, în marea finală a ajuns şi Republica Moldova, reprezentată de Zdob şi Zdub şi Fraţii Advahov, cu melodia Trenuleţul.

EUROVISION 2022, MAREA FINALĂ. Sprijinul pentru piesa care va reprezenta Ucraina la Eurovision, interpretată de Kalush Orchestra, a crescut de la invazia Rusiei în Ucraina în februarie. Rusia are interdicție de a participa în acest an, ca urmare a invaziei, scrie Mediafax.

EUROVISION 2022, MAREA FINALĂ. „Sunt nerăbdător să mă întâlnesc, din nou, cu fanii Eurovision. Am pregătit o surpriză pentru show-ul finalei, dar cei care m-au urmărit încă de la începutul Selecției Naționale, în studioul TVR, o vor remarca imediat. Mă bucur enorm că am reușit calificarea în finală, dar voi trăi până la capăt bucuria de a reprezenta România pe scena Eurovision și voi da totul pentru a obține o clasare cât mai bună pentru țara mea”, a declarat wrs.

EUROVISION 2022, MAREA FINALĂ. România va intra în Marea Finală în a doua parte a show-ului, de pe poziţia cu numărul 2. Publicul din toate țările participante la Eurovision (cu excepția României) poate vota #02 pentru reprezentantul nostru de maxim 20 de ori de pe același număr de telefon (lista, anexată). Punctajele cumulate - acordate de juriu și de telespectatorii din țară -, vor fi dezvăluite în ordine alfabetică de reprezentanţii celor 40 de ţări înscrise la actuala ediţie a Eurovision.



EUROVISION 2022, MAREA FINALĂ. Punctele României vor fi anunţate de vedeta TVR Eda Marcus. Kyrie Mendél, finalistul Selecției Naționale, va comenta evenimentul alături de Bogdan Stănescu Una dintre surprizele transmisiunii de la această ediție este participarea lui Kyrie Mendél în calitate de commentator, la finala ESC. Tânărul artist a obținut, cu piesa „Hurricane”, locul al doilea în cadrul Selecției Naționale câștigate de wrs, însă va fi alături de acesta de la pupitrul de comentator.

EUROVISION 2022, FINALA. Ordinea de intrare în finala ESC 2022:

1. Cehia: We Are Domi – Lights Off

2. România: WRS – Llámame

3. Portugalia: MARO – Saudade, Saudade

4. Finlanda: The Rasmus – Jezebel

5. Elveția: Marius Bear – Boys Do Cry

6. Franța: Alvan & Ahez – Fulenn

7. Norvegia: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

8. Armenia: Rosa Linn – Snap

9. Italia: Mahmood & Blanco – Brividi

10. Spania: Chanel – SloMo

11. Regatul Țărilor de Jos: S10 – De Diepte

12. Ucraina: Kalush Orchestra – Stefania

13. Germania: Malik Harris – Rockstars

14. Lituania: Monika Liu – Sentimentai

15. Azerbaidjan: Nadir Rustamli – Fade To Black

16. Belgia: Jérémie Makiese – Miss You

17. Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

18. Islanda: Systur – Með Hækkandi Sól

19. Republica Moldova: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul

20. Suedia: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

21. Australia: Sheldon Riley – Not The Same

22. Marea Britanie: Sam Ryder – SPACE MAN

23. Polonia: Ochman – River

24. Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano

25. Estonia: Stefan – Hope

