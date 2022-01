Emma Răducanu, OUT de la Australian Open. Ratează şansa unui duel cu Halep

Britanica a pierdut în faţa Dankăi Kovinic, din Muntenegru, scor 6-4, 4-6, 6-3. În primul tur, Emma Răducanu o învinsese pe Sloane Stephens.

Dacă ar fi treecut de Kovinic, pentru Emma Răducanu ar fi urmat un duel cu Simona Halep în turul III.

Cea mai importantă performanţă a Emmei Răducanu rămâne trofeul US Open 2020. La Australian Open, aceasta a fost pentru prima dată pe tabloul principal.

Sloane Stephens: Vom fi aici când va cădea

”Toată lumea a văzut că după primul punct a scos un strigăt uriaș. S-a jucat cu mine, o jucătoare pe care, privind clasamentul, era normal să o învingă. Și da, a câștigat. Este foarte tânără și are un drum lung în față, așa că va avea parte de multe suișuri și coborâșuri. Cred că are multe de învățat. Vorbeam cu cineva în vestiar și i-am spus că vom fi aici când va cădea.

Nu doar Emma, în general. Este un ciclu și cred că să înveți devreme să te descurci cu aceste suișuri și coborâșuri este cea mai bună modalitate să faci față”, a declarat Sloane Stephens, potrivit Daily Mail.

Ce a spus Emma Răducanu după singura victorie de la Antipozi

"Vreau să le mulțumesc celor care au rămas în tribune, apreciez susținerea lor. Am dat totul pe teren și la fel a făcut și Sloane Stephens. A fost un meci de calitate, mă bucur că am câștigat meciul în fața unei mari campioane.

Știam că vor fi schimburi lungi, că trebuie să muncesc pentru punctele mele și mă bucur că am câștigat. M-am simțit bine, nu am avut erori neforțate. M-am regrupat pentru setul al treilea. Nu cred că scorul reflectă ce s-a jucat. Am făcut un efort în ultimul set. Nu a fost ușor", a spus Răducanu, imediat după meci.

Emma Răducanu, decorată de Regina Elisabeta alături de Daniel Craig și Camilla, Ducesa de Cornwall

Emma Răducanu, decorată de Regina Elisabeta alături de Daniel Craig și Camilla, Ducesa de Cornwall

Coordonatorii campaniilor de combatere a pandemiei de COVID-19 din Marea Britanie, jucătoarea de tenis Emma Răducanu şi ducesa Camilla - soţia prinţului moştenitor Charles - au fost decoraţi vineri de regina Elisabeta a II-a, iar pe lista personalităţilor recompensate de Anul Nou de suverana acestei ţări se află şi actorul Daniel Craig, care a primit aceeaşi distincţie ca cea deţinută de agentul 007, personajul pe care starul britanic l-a interpretat în cinci filme din franciza cinematografică "James Bond", informează AFP, Agerpres şi Reuters.

