Documentarul „DARUL ARIPILOR”, filmul care a cucerit 3 premii, ajunge în România

Documentarul „DARUL ARIPILOR” are deja un palmares impresionant la Festivaluri Internaționale de Film. În perioada decembrie 2020 – martie 2021, filmul, cu mai multe selecții și nominalizări a cucerit 3 premii la categoria BEST DOCUMENTARY FILM.

După un voiaj mondial, încununat cu lauri la competiții internaționale, filmul „DARUL ARIPILOR” ajunge în România.

Despre ce este filmul

”Este un film despre un prieten pe care nu l-am cunoscut niciodată... Este un film despre bucuria de a zbura...Mi-aș dori să trăiesc atât de mulți ani cât să pot face filme despre alți prieteni pe care nu i-am cunoscut niciodată, dar pe care aș fi vrut să-i cunosc.”, spune Corina Voicu.

"Autoarea filmului, Corina Voicu este de 20 de ani producător de televiziune de succes, cu numeroase premii în domeniu; a realizat filme de scurt metraj și videoclipuri surprinzătoare, fiind şi un cronicar cinematografic de excepție pentru 5 ediții de modă pariziană. Este un publicitar talentat și a activat cu succes ca producător muzical în rețeaua de Festivaluri Internaționale FIDOF - WAFO, la Voice of Asia, Cairo Song Festival, Malta Song Festival, Praga Euro Talents, Cesme, Beijing, Australia Song Contest, Discovery, înființând în anul 2000, Festivalul Internațional ”Steaua de Mare”.

Cu acest film documentar de lung metraj, Corina Voicu s-a îndreptat către domeniul artelor contemporane, scriind cu succes internațional o poveste tulburătoare despre un sculptor și despre un monument: Pavel Bucur și „Înaripata” de pe Canalul Dunăre - Marea Neagră. ”Pentru mine, acest film a fost o bucurie, o explorare, o cunoaștere, o revoltă, o revelație, o anchetă, o aventură, o dramă... A fost fascinație și incitare, precum orice mister din spatele actului creator al unui artist mare” - mărturisea cea care semnează deopotrivă scenariul, regia și producția acestui film.

ZBORUL a fost idealul omenirii





„Dintotdeauna ZBORUL a fost idealul omenirii. Un artist își poate dedica viața acestui ideal absolut. Sper ca operele mele să-i învețe pe cei care le privesc ce înseamnă zborul.”– Pavel Bucur.



S-a născut pe 1 noiembrie 1945, în Bistrița-Năsăud. A absolvit în 1965 Liceul de Arte Plastice din Cluj, iar în 1971, Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, secția Sculptură, la clasa profesor Ion Lucian Murnu.

A devenit membru al Uniunii Artiștilor Plastici în anul 1970.

De-a lungul carierei sale, a fost distins cu numeroase premii, dintre care amintim: Premiul I (Măgura Buzăului, 1974), Premiul I (Oronsko, Polonia, 1975), Premiul Special de Sculptură pentru „Monumentul Tineretului” (1986), Premiul Special al Juriului la Simposio di Scultura (Fannano, Italia, 1991), Premiul I și Premiul III la Simposio Internazionale di Scultura (Madonna di Campiglio, Italia, 2001 și 2003).

Artistul a participat la peste 100 de expoziții naționale, zeci de expoziții internaționale și are 40 de expoziții personale, majoritatea organizate în România, dar și în Germania, Italia, Franța și Elveția.

În perioada 1976 – 1987, a participat la Bienalele Internaționale de Sculptură din Spania și Italia, iar între anii 1971 – 2003, a fost invitat la peste 15 simpozioane naționale și internaționale de sculptură.

La ora actuală, în România și în țări precum Germania,Italia și Polonia,există peste 40 de opere publice semnate Pavel Bucur; toate sunt de mari dimensiuni (1,20 m–3,80 m), executate din materiale diferite, lemn de brad, marmură de Rușchița și de Carrara, piatră de Istria, calcar, oțel inoxidabil sau aluminiu.

Lucrări ale sculptorului se află în muzee și colecții particulare din România, Germania, Italia, S.U.A., Franța, Spania, Polonia, Cehia, Grecia, Israel, Canada, Argentina, Belgia, Rusia. În țară, operele sale se regăsesc în București, Bacău, Buzău, Bistrița, Câmpina, Calafat, în Dolj și Constanța, la Murfatlar, la Obreja sau în Caraș-Severin ș.a.

Amintim de Monumentul Tineretului sau „Înaripata” (are 48 m înălțime), situat pe malul Canalului Dunăre – Marea Neagră,la9 km de orașul Murfatlar (Basarabi), în zona fostului sat Straja.

„Monumentul Tineretului”

„Monumentul Tineretului” este numele dat de Uniunea Tineretului Comunist UTC, sub care este cunoscut și astăzi, iar „Înaripata”, numele dat de autor se regăsește în cataloagele cu care Pavel Bucur s-a prezentat la expoziții. Tema principală a lucrării a fost zborul, temă care și-a pus mereu amprenta asupra creațiilor sale, după cum remarca și Aurora Marzi: „Ideea de mișcare, de zbor, este componenta principala a sintezei plastice a sculptorului român, Pavel Bucur. Figurile sale sunt prezentate într-o perpetuă mișcare, nimic nefiind mai mobil și variat decât gândul uman, abstracțiunea minții umane.

Mobilitate care se reflectă în succesiunea figurilor geometrice de planuri, în strălucitorul joc al luminii pe suprafețele translucide […]”.

Pavel Bucur s-a stins din viață pe 28 septembrie 2016, cu regretul că Monumentul Tineretului a fost lăsat pradă hoților și dat uitării, fără ca vreo autoritate să intervină pentru a opri tragedia prin care trece valoroasa operă de artă, aflată pe locul patru în topul celor mai înalte monumente din lume și pe primul loc din țară.

În anul 1982 a fost nominalizat în „Men of Achievement, International Biographical Center“, Cambridge, Marea Britanie, iar în 1992, în „Who’s Who in International Art“, Elveția.

În 2001, a publicat un album cu operele sale, intitulat sugestiv „Pavel Bucur, 1971 – 2001. Treizeci de ani de operă”. Anul 2009 a marcat succesul expoziției personale de sculptură, „Porți cerești“ de la Muzeul Național Cotroceni, cu lucrări de sculptură, grafică și tapiserie, ilustrând astfel opera unuia dintre cei mai cunoscuți sculptori monumentaliști din România.

Pentru Fundația FILDAS Art, artistul PAVEL BUCUR, a creat câteva lucrări impresionante:

„Mozaicuri monumentale” (ceramică – 360 mp, 1998), „Trinitate” (marmură de Rușchița – 2,20 m, 1999), „Pasărea Carpaților” (ulm – 2 m, 2000), „Sfânta Familie” (marmură de Rușchița – 2,20 m, 2000) și „Germinație” (marmură de Rușchița, 2 m – 2000)", se arată într-un comunicat de presă.

