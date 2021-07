Djokovic, clip viral: Nu puteam să îl dezamăgesc pe micul meu prieten / Video

'Mi-am rezervat zborul către Tokyo şi mă voi alătura cu mândrie echipei sârbe la Jocurile Olimpice', a scris Djokovic, câştigătorul primelor trei turnee de Mare Şlem ale anului 2021: Australian Open, Roland Garros şi Wimbledon.

Novak i-a făcut o surpriză inedită unui fan japonez de 6 ani. 'Nu puteam să îl dezamăgesc pe micul meu prieten, Koujirou. Mi-am rezervat zborul de Tokyo şi voi reprezenta cu mândrie #TeamSerbia la Jocurile Olimpice', a scris Nole pe Twitter, postând și un video inedit.

'La mulţi ani, Koujirou, prietenul meu, la mulţi ani cu ocazia împlinirii a 6 ani. Arăţi excelent. Îți urmăresc progresul în tenis. Îţi doresc toate cele bune, mult noroc şi să sperăm că ne vom vedea la Tokyo, la Jocurile Olimpice. La revedere, prietene', a spus Novak Djokovic într-un clip care a devenit rapid viral.

VIDEO

Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. ???????? pic.twitter.com/23TmSdvc4x