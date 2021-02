Diana Șoșoacă, chemată la Liviu Dragnea în penitenciar: M-a sunat cineva. Mi s-a comunicat că se petrec abuzuri

”Eram la birou, m-a sunat cineva din partea dlui. Dragnea. Mi s-a comunicat că împotriva lui se petrec abuzuri la penitenciar și că mi se solicită să mă duc să văd halul în care este tratat Dragnea. Am acceptat! Săptămâna asta (săptămâna trecută n.r.) trebuie să mă duc la penitenciar să vă în ce hal nu se respectă legea în penitenciare. Pentru că am nenorocit toate penitenciare din România cu sesizările mele și cu solicitările de anchetă în penitenciare. Eu, săptămâna asta, trebuia să mă duc în vizită la Dragnea să văd ce se întâmplă cu abuzurile despre care am fost sesizată. Să știe și PSD, și PNL, și USR” a spus Diana Șoșoacă, într-un live pe Facebook.

Cu privire la situația lui Liviu Dragnea din spatele gratiilor au vorbit atât avocata acestuia, cât și social-democratul Codrin Ștefănescu.

