„Gazele de la ruși se închid, mai devreme sau mai târziu se vor închide de tot, acum s-au închis parțial, s-au redeschis parțial, dar eu estimez că, în două luni, se închid de tot. Gazele românești... greutatea lor va echivala în aur. În urmă cu trei zile, am lansat o propunere deschisă. România a primit o oportunitate extraordinară, odată cu solicitarea Comisiei Europene de a pune împreună gazele. Trebuie să avem onestitatea să spunem lucrurilor pe nume. Propunerea Comisiei Europene ajută Germania. Eu nu am o problemă că ajută Germania, unii câștigă, alții pierd. Dar este un moment în care să punem pe masă principalele noastre probleme, care au rămas nerezolvate de cel puțin zece ani, cum ar fi intrarea în Schengen”, a spus deputatul PSD Radu Popa, luni, în cadrul unui interviu acordat DCNews.

„În contextul crizei gazului rusesc, România poate contribui la coșul de gaze al UE atât cu cele 2,4 miliarde de metri cub de gaz pe care eu estimez că le va înmagazina până în noiembrie, plus cele 0,5-aproximativ 1 miliard de metri cubi de gaze estimaţi a fi extrași din zăcămintele Ana şi Doina, dar cel mai mult poate contribui cu productia internă de circa 11 miliarde de mc. Această capacitate a României de a produce 11 mld mc/an îi conferă acum o poziție strategică pe care nu avem voie să o lăsăm insuficient exploatată”, scria deputatul pe Facebook. „Dar pentru a reuși acest lucru e nevoie de două măsuri urgente! Prima este constituirea unui Grup Strategic de Negociere compus din echipe de diplomați și specialiști în energie care să negocieze un loc la masa deciziilor și un destin mai bun pentru România. Destul am fost batjocura unora care au tratat discreționar cererea noastră de acces în spațiul Schengen și ne-au menținut nemeritat și injust MCV. Dar acum e nevoie de cei mai buni diplomați și energeticieni care să lupte pentru români. Am mai făcut această propunere și acum o lună la Bruxelles, în cadrul conferinței Romanian Energy Day. (...) Al doilea trebuie să fie prelungirea termenelor din PNRR în așa fel încât industriile românești care fac eforturi semnificative în această iarnă să fie sprijinite ca să absorbă toți banii dedicați României. Schengen și PNRR pentru România ar fi un sprijin corect”, a subliniat Radu Popa.

Deputatul PSD Radu Popa, interviul zilei la DCNews

„Nu credeam că ajung să trăiesc în România ziua în care un MW să coste 2.500 lei. Nu știu unde vom ajunge. Acum două zile, Romgaz a făcut o tranzacție pe care am descoperit-o azi. Mi se pare incredibil ca un producător de energie, în care statul are 80 la sută acțiuni, să vândă cu 2.500 lei, în condițiile în care îl costă 45 lei în cea mai complicată situație MW-ul. (...) Toți producătorii de stat vând energia la un preț halucinant, după părerea mea. Și este incredibil că Ministerul Energiei, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, până la urmă, pentru că impactează toate firmele de producție, nu reacționează. Pentru mine este de neînțeles că nimeni nu reacționează!”, a spus deputatul PSD Radu Popa la DCNews.

„Am înaintat acum o săptămână, mai timid, dar o spun acum într-un cadru public: ideea re-reglementării pieței de energie. Comisia Europeană a propus statelor membre, în urmă cu o săptămână, să contribuie la coșul comun de gaze, folosindu-se de Art. 172 din tratatul de funcționare a Uniunii Europene. Art. 172 și cel 173 din tratat ne dau și nouă posibilitatea să reintroducem reglementarea pieței de energie, pentru că suntem într-o situație cu totul și cu totul specială. Pentru cei mai puțin familiarizați cu domeniul, vă spun că, în perioada de reglementare, 1 noiembrie 2021 - 1 septembrie 2022, bugetul României pierde 8 miliarde euro, vor trebui plătiți până la 1 septembrie!”, a spus deputatul.

