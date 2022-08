Decizie neaşteptată a Warner Bros: Lansarea filmului "Batgirl", anulată. Producţia era aproape încheiată

Warner Bros. Discovery a decis să oprească lungmetrajul, care a fost deja filmat şi care nu va fi lansat nici în cinematografe, nici pe platforma de streaming HBO Max. Filmul are la bază un personaj din universul benzilor desenate DC Comics, Barbara Gordon, supranumită "Batgirl" şi interpretată de actriţa Leslie Grace. "Suntem întristaţi şi şocaţi de această veste. Încă nu ne vine să credem", au declarat Adil El Arbi şi Bilall Fallah pe Instagram, citați de Agerpres. "În calitate de regizori, este esenţial ca munca noastră să fie arătată publicului şi, chiar dacă filmul era departe de a fi complet, ne-am fi dorit ca fanii din întreaga lume să îl poată vedea şi înţelege", au adăugat cei doi belgieni.

O mare parte din munca de post-producţie - etapă în care sunt adăugate, spre exemplu, efectele speciale - era deja încheiată. Într-o declaraţie pe contul de Instagram, actriţa Leslie Grace s-a arătat "mândră de dragostea, munca şi determinarea pe care toţi actorii noştri incredibili şi echipa noastră neobosită le-au investit în acest film, timp de şapte luni în Scoţia". "Mă simt binecuvântată că am lucrat printre cei mari şi că mi-am creat relaţii pentru întreaga viaţă", a adăugat actriţa. În mesajul lor, regizorii, care au semnat "Bad Boys for Life", au adus un omagiu "actorilor fantastici" din distribuţia filmului. "A fost un privilegiu şi o onoare să facem parte din (universul cinematografic DC), chiar şi pentru o perioadă scurtă de timp. Batgirl pentru totdeauna", au subliniat aceştia.

Decizia studioului a siderat Hollywood-ul, unde specialiştii din industrie au dat asigurări că o astfel de anulare este fără precedent pentru un film aproape terminat, care a costat atât de mulţi bani. "Batgirl" pare să fie o victimă colaterală a unei schimbări de strategie după fuziunea dintre Warner Bros. şi Discovery, scrie Independent. Warner Bros plănuia să producă filme destinate să fie lansate direct pe platforma HBO Max. Dar această alegere, justificată în parte de necesitatea de a ocoli cinematografele în plină pandemie de COVID-19, nu a fost unanimă, iar studiourile par să fi dat înapoi după fuziunea cu Discovery. "Batgirl" ar fi fost considerat prea scump pentru o industrie de streaming care strânge cureaua, însă nu suficient de spectaculos pentru marele ecran, ceea ce l-a condamnat la retragere, potrivit specialiştilor din industrie citaţi de revista Variety.

n urma fuziunii dintre grupul Discovery şi Warner Media, a rezultat compania Warner Bros. Discovery. Directorul executiv al companiei nou-înfiinţate este David Zaslav. Înainte, el a fost președinte și director executiv al Discovery, Inc., din 16 noiembrie 2006 până la fuziunea cu Warner Media în aprilie 2022. David Zaslav și-a ales deja echipa care să conducă Warner Bros. Discovery. Warner Bros Discovery înglobează zeci de operaţiuni ale celor două companii, Warner Media şi Discovery. Printre altele, Warner Media are HBO, HBO Max, Cartoon Network, The CW, TNT sau Warner TV. Pe de altă parte, Discovery deţine canalele Discovery, Animal Planet, DTX, Food Network, HGTV sau Eurosport, scrie paginademedia.ro.

