Darren Cahill, "vinovat" pentru că Halep nu îşi găseşte un antrenor. "E cel mai bun, nu vreau să compar pe nimeni cu el"

O analiză a unor jurnalişti spanioli îl indică pe australian drept responsabil pentru probleme cu antrenorii avute de Simona Halep.

„E o urmă de neșters din inima și mintea Simonei Halep la nivel de tenis, precum cea lăsată de Darren Cahill, pe care l-a descris în mai multe rânduri drept antrenorul ideal. Românca a încercat să găsească alternative pentru a-l înlocui pe australian, dar fără succes!

Simona a decis, astfel, să continue restul sezonului fără un antrenor. La 30 de ani și după ce a s-a confruntat cu problemele fizice serioase anul trecut, Halep vrea să-și ofere o nouă șansă de a lupta pentru marile trofee fără un antrenor”, a fost analiza jurnaliștilor de la Punto de Break, conform Prosport.

Halep: E cel mai bun din lume, nu vreau să compar pe nimeni cu el

„Internațional, eu sunt convinsă că Darren este cel mai bun antrenor și nu vreau să compar pe nimeni cu el. Fiecare are calitățile lui și modul lui de a comunica cu sportivii. Cu Darren am lucrat șase ani și, într-adevăr, este deosebit ca antrenor”, a declarat Simona pe Aeroportul Henri Coandă, la plecarea în Dubai.

Simona Halep, fără antrenor la turneele din Dubai și Doha: Să văd cât sunt capabilă să fac singură

Simona Halep, fost lider mondial, va aborda următoarele turnee, cele de la Dubai și Doha, fără antrenor, după concedierea lui Daniel Dobre și Adrian Marcu. Decizia Simonei Halep, ajunsă pe locul 22 WTA, a surprins pe toată lumea, însă, potrivit unei interviu acordat treizecizero.ro, aceasta susține că vrea să vadă cât de capabilă este să facă totul singură.

„E o perioadă în care vreau să-mi iau responsabilitatea, să mă întăresc ca persoană și vreau și să experimentez. Să văd cât sunt capabilă să fac singură. Am multe sfaturi care mi-au rămas de la toți antrenorii cu care am lucrat, mai ales din cei șase ani cu Darren. Am multe idei și parcă acum vin toate, mai ales când ești relaxat și nu simți presiunea echipei.

E deja o săptămână de când nu mai este cineva care să-mi dea sfaturi la antrenamente sau să-mi spună ce nu e bine. Și atunci trebuie să îmi găsesc eu ce am greșit și ce trebuie să fac ca să fac mai bine. Și cumva vreau să mă dezvolt eu, ca jucătoare de tenis și ca om, implicit”, a declarat Simona Halep pentru sursa menționată.

De altfel, pentru Simona Halep nu este chiar o noutate faptul că participă în circuit fără un antrenor stabil, aceasta a mai trecut printr-o astfel de situație în 2013-2014. „Nu pot să zic că nu mi-a plăcut. Dar, bineînțeles, eram mult mai la început și eram mult mai speriată. Acum sunt mult mai relaxată și știu ce trebuie să fac. Îmi trebuie totuși un sparring care să poată să-mi susțină ideile și să le și facem împreună, că singură nu am cum”, a mai spus dubla campioană de Grand Slam. VEZI MAI MULTE AICI

