Simona Halep, fără antrenor la turneele din Dubai și Doha: Să văd cât sunt capabilă să fac singură

Simona Halep, fost lider mondial, va aborda următoarele turnee, cele de la Dubai și Doha, fără antrenor, după concedierea lui Daniel Dobre și Adrian Marcu. Decizia Simonei Halep, ajunsă pe locul 22 WTA, a surprins pe toată lumea, însă, potrivit unei interviu acordat treizecizero.ro, aceasta susține că vrea să vadă cât de capabilă este să facă totul singură.

„E o perioadă în care vreau să-mi iau responsabilitatea, să mă întăresc ca persoană și vreau și să experimentez. Să văd cât sunt capabilă să fac singură. Am multe sfaturi care mi-au rămas de la toți antrenorii cu care am lucrat, mai ales din cei șase ani cu Darren. Am multe idei și parcă acum vin toate, mai ales când ești relaxat și nu simți presiunea echipei.

E deja o săptămână de când nu mai este cineva care să-mi dea sfaturi la antrenamente sau să-mi spună ce nu e bine. Și atunci trebuie să îmi găsesc eu ce am greșit și ce trebuie să fac ca să fac mai bine. Și cumva vreau să mă dezvolt eu, ca jucătoare de tenis și ca om, implicit”, a declarat Simona Halep pentru sursa menționată.

De altfel, pentru Simona Halep nu este chiar o noutate faptul că participă în circuit fără un antrenor stabil, aceasta a mai trecut printr-o astfel de situație în 2013-2014. „Nu pot să zic că nu mi-a plăcut. Dar, bineînțeles, eram mult mai la început și eram mult mai speriată. Acum sunt mult mai relaxată și știu ce trebuie să fac. Îmi trebuie totuși un sparring care să poată să-mi susțină ideile și să le și facem împreună, că singură nu am cum”, a mai spus dubla campioană de Grand Slam.

Un francez în ”delegația” campioanei

Simona Halep va avea alături de ea un sparring-partener de la Academia Mouratoglu, un francez, despre care spune că va avea o colaborare pe termen mai lung.

„Va fi cu mine la cele două turnee să ne cunoaștem, dar eu cred că va fi pe o perioadă mai lungă”, a precizat Simona Halep, adăugând că își dorește să „calce pragul” Academiei, pentru o perioadă de pregătire.

„O să mai merg la Mouratoglou să mă antrenez. Chiar îmi doresc să merg, pentru că n-am mai fost niciodată la o academie; nici când eram mică, nu prea eram adepta ideii de academie. Dar acum chiar vreau să încerc și altceva, pentru că știu că e un nivel ridicat acolo, cu mulți jucători de top”, a mai explicat Simona Halep pentru treizecizero.ro.

Simona Halep declara imediat după înfrângerea din optimile de finală de la Australian Open că vrea să facă o treabă bună la cele două turnee din Orientul Mijlociu, la Dubai, 14-19 februarie, și Doha, 20-26 februarie.

Reamintim că la aceste două turnee nu are de apărat puncte, astfel că există șanse să mai urce în clasament în perioada imediat următoare.

