Consultările cu partidele, amânate de preşedinte până se înţeleg partidele. Chirieac: Nu-şi poate călca pe orgoliu. Două curente în PNL

"Prima temă se referă la procedurile de instalare a unui nou guvern. Din păcate, ultima propunere nu a întrunit un număr suficient de posibile voturi în Parlament și astfel Guvernul Ciucă nu s-a mai prezentat în Parlamentul României. Între timp, partidele au reluat între ele discuțiile și acest lucru este foarte bun. Acum, este foarte clar că încercările de a forma guverne minoritare nu au dus la rezultate și, în consecință, nu pot să accept în continuare astfel de abordări. În concluzie, voi aștepta cu consultările formale până când, din discuțiile dintre partide, se cristalizează o majoritate, una asumată de partidele care vor dori să propună un Guvern. Abia atunci, când această majoritate va fi asumată, voi convoca consultări pentru formarea noului Guvern", a declarat Klaus Iohannis.

CITEȘTE AICI DECLARAȚIILE PREȘEDINTELUI!

Bogdan Chirieac a analizat declaraţiile preşedintelui şi a explicat ce a vrut acesta să spună.

”Practic, președintele ne-a anunțat că vom avea un Guvern interimar Cîțu pentru multă vreme de acum înainte. Și asta pentru că mai crede președintele Iohannis că își strică imaginea dacă face consultări la Cotroceni și încredințează PSD mandatul de prim-ministru. În această situație, pentru a nu-și călca pe orgoliu, pentru că dânsul nu poate, după câte a spus de PSD, să îi numească pe ei să facă Guvernul, a spus 'înțelegeți-vă voi'. Rezultă că dacă nu se înțeleg, și deocamdată sunt poziții ireconciliabile între PNL și PSD, rămâne mai departe Guvernul interimar Cîțu, ceea ce e până la urmă și asta o soluție, să știți”, a declarat Bogdan Chirieac la România TV.

PNL nu renunță la premier

Într-o altă intervenție pentru același post de televiziune, analistul politic Bogdan Chirieac a explicat de ce PNL-ul nu vrea să renunțe la premier.

”Problema este că PNL nu acceptă să dea din mână premierul. Și în PNL acum sunt două curente. Totuși, curentul majoritar este în favoarea lui Florin Cîțu, dar există și acest curent care l-ar dori în continuare pe Nicolae Ciucă. Deci ne aflăm pe nicăieri acum. Vă dați seama că și președinte Iohannis a ajuns în situația în care spune că asta este. Vine un moment precum acesta în care nu poți modera nimic. Ce să modereze? Președintele Marcel Ciolacu are în spate partidul și liderii partidului, PNL are un lider nou, Florin Cîțu, și un fost lider (n.r. Ludovic Orban) care văd că ia cu penseta liderii din partid. USR-ul are un lider nou care nu înțelege unde se află și care spune din capul locului că nu negociază cu PSD-ul”, a mai spus analistul.

Citește mai multe aici: PSD, PNL, USR sau UDMR, cine dă premierul. Chirieac: Situaţie complicată. Probabil spre asta se îndreaptă

Acest articol reprezintă o opinie.