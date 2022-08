Concert Nirvana pe RADIO DC NEWS: "Live In Seattle 1993". Seria ”Midnight Live Concerts”

În această vineri, începând cu ora 23.59, sunteți invitați la concertul celor de la Nirvana - "Live In Seattle 1993".

Concertul a făcut parte din turneul pentru promovarea albumului „In Utero” și include toate piesele cunoscute ale celor de la Nirvana:

‘Radio Friendly Unit Shifter’

‘Drain You’

‘Breed’

‘Serve The Servants’

‘Rape Me’

‘Sliver’

‘Pennyroyal Tea’

‘Scentless Apprentice’

‘All Apologies’

‘Heart-Shaped Box’

‘Blew’

‘The Man Who Sold The World’

‘School’

‘Come As You Are’

‘Lithium’

‘About A Girl’

‘Endless, Nameless’

Vă așteptăm pe Radio DC News!

Programul din week-end va fi următorul:

Sâmbătă 20 August, Ora 23.59.00 AC/DC - "Live 1992",

Duminică 21 August, Ora 23.59.00 Foreigner - "...When It's Live 2010".

Nirvana

Nirvana a fost o trupă americană de rock formată în Aberdeen, Washington , în 1987.

Fondată de solistul și chitaristul Kurt Cobain și basistul Krist Novoselic , trupa a trecut printr-o succesiune de bateri, în special Chad Channing , înainte de a-l recruta pe Dave Grohl în 1990. Nirvana's succesul a popularizat rockul alternativ și au fost adesea menționați ca trupa de profie a Generației X. Muzica lor își menține un public popular și continuă să influențeze cultura rock modernă.

La sfârșitul anilor 1980, Nirvana s-a impus ca parte a scenei grunge din Seattle, lansând primul său album, Bleach.

Au dezvoltat un sunet care se baza pe contraste dinamice, adesea între versuri liniștite și zgomotoase, refrene grele. După ce a semnat cu casa de discuri majoră DGC Records în 1991, Nirvana a obținut un succes neașteptat cu „ Smells Like Teen Spirit ”, primul single de pe al doilea lor album de referință Nevermind (1991). Un fenomen cultural al anilor 1990, Nevermind a fost certificat cu disc de diamant de către RIAA.

Nirvana s-a desființat după sinuciderea lui Cobain în aprilie 1994. Mai multe lansări postume au fost supravegheate de Novoselic, Dave Grohl și văduva lui Cobain, Courtney Love.

Albumul live postum MTV Unplugged in New York (1994) a câștigat cea mai bună interpretare de muzică alternativă la Premiile Grammy din 1996.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News