Codrin Ștefănescu, mesaj pentru Orban: Așa am pățit și noi cu Liviu Dragnea!

„Mesaj pentru Ludovic! Am înțeles cā 34 de șefi de organizații județene PNL au schimbat tabăra și merg cu Cîțu. Știu bine placa: dosare, amenințări, șantaj”, și-a început astfel Codrin Ștefănescu mesajul publicat pe contul de Facebook. „Oameni curajoși și de mare caracter, nu-i așa?”, a continuat Codrin Ștefănescu.

„Așa am pățit și noi cu Liviu Dragnea! Exact la fel! Erau 38 de șefi județeni, toți foști prieteni, plus secretarul general al PSD care-i coordona. Au semnat chiar și o scrisoare publicā, cā-i radical, cā dā in multinaționale, cā ne-a bāgat in război cu grupurile străine de interese, ceea ce e nasol și nu se face! Vezi, la el a fost mai greu, nu se comparā cu tine! Pentru cā tu ești bāiat ascultător, (...) deci poți scāpa mai ușor! Dar poti face ceea ce am făcut eu: ridică primarii, ocupă sediile județene cu membrii adevărați și deloc sperioși, lasă-i să iasā public și să vorbeascā”, i-a transmis Codrin Ștefănescu.

„Și îți mai dau un sfat: după ce câștigi, rade-i! Sā nu fi bun și politicos ca Liviu, care nu m-a lăsat să fac curățenie totală”, a mai transmis Codrin Ștefănescu.

Amintim că Florin Cîțu, contracandidatul lui Ludovic Orban, și-a depus vineri candidatura pentru poziția de președinte PNL și a declarat că partidul are nevoie de mai mult liberalism. „Am intrat în această cursă pentru că am realizat că este nevoie de mai mult. Era nevoie de mai mult liberalism și în Partidul Național Liberal... După 25 septembrie altfel se vor lua deciziile în PNL, eu construiesc echipe, avem nevoie de toți... Această candidatură nu este despre mine sau contracandidatul meu, este despre viitorul PNL și despre viitorul României. Trăiască România liberală”, a spus Florin Cîțu.

Alegerile din PNL vor avea loc pe data de 25 septembrie 2021.

Congresul se va desfăşura la Bucureşti, pe parcursul unei singure zile. Desfăşurarea congresului va fi cu 5.000 de delegaţi, dintre care 493 sunt delegaţi de drept, restul sunt delegaţi aleşi după norma de reprezentare, conform statutului, au stabilit participanţii la Consiliul Naţional.